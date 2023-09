× Anna Netrebko: Wien-Comeback mit ''La traviata''

Nach vielen Aufregern und der Geburtstags-Party für Sohn Tiago singt Anna Netrebko heute ihre Paraderolle "La traviata“ im Konzerthaus. Auch Ehemann Yusif ist dabei.

Eine Fahrradtour durch Wien, ein Gala-Empfang für die neue La Scala Saison mit Ioan Hollender oder Rudolf Buchbinder und die fröhliche Party zum 15. Geburtstag von Sohn Tiago – action-reiche Vorbereitung von Anna Netrebko für ihr Bühnen-Comeback in Wien. Heute kehrt sie mit Giuseppe Verdis "La traviata" auf die Bühne des Konzerthaus zurück: konzertante Aufführung an der Seite ihres Ehemann Yusif Eyvazov..



Für Netrebko ist es eine Rückkehr in ihrer Paraderolle der "Violetta", mit der sie ja 2005 bei den Salzburger Festspielen ihre Weltkarriere startete. Für Eyvazov eine Premiere: erstmals singt er in Europa den "Alfredo".

© Olga Rubio Dalmau ×



Verdis Meisterwerk über eine Kurtisane und ihre unglückliche Liebe zu einem jungen Bürger gilt als eine der anspruchsvollsten und fesselndsten Opern aller Zeiten. In Wien wird sie unter der musikalischen Leitung von Michelangelo Mazza mit absoluter Traumbesetzung inszeniert: Neben Netrebko und Eyvazov will der kanadische Bariton Etienne Dupuis als "Germot" brillieren, Dazu gibt es die Philharmonie Baden-Baden und den Staatsoper-Chor.

Am 19. Oktober kehrt Netrebko dann auch an die Staatsoper zurück. Mit einem Solisten-Konzert begleitet von Pianist Pavel Nebolsin. Am Programm stehen die Werke von Nikolai Rimsky-Korsakov, Sergei Rachmaninoff und Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Ab Donnerstag gibt’s die Tickets.