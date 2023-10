× Rolling Stones öffnen Pop-Up-Store in Wien

Am Freitag kommt ''Hackney Diamonds'', das neue Mega-Album der Rolling Stones. Beim speziellen Midnight Sale im Wiener Supersense gibt es dazu sogar ein rares Österreich-Shirt und eine exklusive Vinyl-Auflage.

"Ein Meistermerk!“ (Daily Mail), „Rock N Roll so wie er sein soll“ (Evening Standard), „Das quintessentielle Album der Stones“ (Classic Rock) oder “Das beste Rock-Album der letzten vier Dekaden“ (Daily Telegraph) – am Freitag kommt das Album des Jahres: Hackney Diamonds, das grandiose Spätwerk der Rolling Stones. Nach 18 Jahre Pause lassen die Rock Dinos damit alle Jungstars alt aussehen.

Planen Mick Jagger, Keith Richards und Ron Wood rund um ihre TV-Interviews in der Tonight Show von Jimmy Fallon für Donnerstag sogar ein Geheim-Konzert in New York, so wird "Hackney Diamonds" auch in Österreich gebührend gefeiert. Mit einem speziellen "Midnight Sale"!

Am Freitag um Punkt 0:00 Uhr öffnet der Stones Pop Store bei Supersene in der Wiener Praterstraße. Dort gibt es "Hackney Diamonds" in allen hierzulande verfügbaren Varianten auf Vinyl und CD. Dazu natürlich auch die Singles „Angry“ und „Sweet Sounds of Heaven“ und sogar zwei ganz besondere Raritäten: Neben der exklusiven, eigentlich nur im Londoner Stones-Store erhältlichen „RS No9 Carnaby“ Schallplatte im roten Vinly wird auch ein eigens Österreich-Shirt der Stones verkauft: Mit dem neuen Splatter-Logo auf der Vorderseite und dem coolen Aufdruck „Austria Hackney Diamonds“ am Rücken. Ein absolutes Sammlerstück!