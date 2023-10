× Rolling Stones starten Promo-Offensive für das neue Album

Die Rolling Stones wollen mit dem neuem, für Freitag erwarten Album ''Hackney Diamonds“ wieder auf Platz 1 der Charts. Dafür liefert man gleich 42 (!) verschiedene Vinyl-Varianten, die große TV-Offensive und wohl auch ein Geheim-Konzert.

Am 20. Oktober kommt „Hackney Diamonds“, das heißersehnte Comeback-Album der Stones. Ihr bestes Werk seit den 80er Jahren. Damit es den würdigen Platz 1 erreicht starten die Stones nun eine nie erreichte Verkaufs- und Promo-Offensive: „Hackney Diamonds“ wird in gleich 42 (!) verschiedenen Vinyl-Varianten angeboten. Alle zählen für die Charts.

© Universal Music ×

TV-Marathon. Dazu stoppen Mick Jagger, Keith Richards und Ron Wood diese Woche auch bei der auch bei der „Sunday Morning Show“ von CBS und natürlich in der „Late Night Show“ von Freund Jimmy Fallon, der ja schon im September die weltweit übertragenen Streaming-Show aus London moderierten. Ab Mittwoch nehmen die Stones bei ihm drei Tage lang einzeln für Interviews Platz.

© CBS ×

© Getty Images ×

Stones im CBS-Interview (o.) und mit Fallon (u.)

Geheim-Konzert. Dazu verdichten sich in die Gerüchte, dass man zum neue Album auch ein geheimes Club-Konzert in New York liefert. Auch Ex-Bassist Bill Wyman, der ja 30 Jahre nach seinem Ausstieg auf der CD wieder beim Song „Live by the Sword“ mitspielt, könnte dabei sein. Er wurde am Wochenende auf einem Flug von London nach New York gesichtet.