× Rolling Stones: Comeback als YouTube-Show

Um15.30 Uhr starten die Rolling Stones in eine neue Ära. Mit einer YouTube-Show aus London präsentiert man das neue Album ''Hackney Diamonds''. Die Highlights gibt's auf oe24.TV.

Neues Album. Neue Musik. Neue Ära. 7 Jahre nach den Coverversionen von „Blue & Lonesome“ und gar 18 Jahre nach „A Bigger Bang“ präsentieren die Rolling Stones heute ihr neues Album „Hackney Diamonds“, das für Oktober erwartet wird. Und das natürlich nicht mit einer simplen Presse-Aussendung, sondern als globalen Live-Stream. Ab 15.30 Uhr verraten Mick Jagger (80), Keith Richards (79) und Ron Wood (76) mit einer bombastischen YouTube-Show die Details. Präsentieren dabei wohl auch schon die erste Single „Don’t Get Angry With Me“. Die Highlights und einen Live-Report aus London sehen sie auf oe24.TV.

Als Moderator für das Stones-Comeback konnte niemand Geringerer US-TV-Legende Jimmy Fallon ("Tonight Show"), ein langjähriger Freund von Mick Jagger, gewonnen werden. Und das mit einem witzigen Video, wo ihn Ron Wood beim Plattenhören stört und nach London zitiert.

Damit setzen die Stones ihre coole Promo-Kampagne fort: Inserat als Glaserei (!) in der britischen Lokalzeitung „Hackney Gazette“, weltweite Projektionen des neuen zersplitterten Logos – auch am Wiener Rathausplatz – und eine zum Absturz verdammte Webseite – "Dont Get Angry…" - mit der ersten Hörprobe. Auch im 61. Dienstjahr sind sie die Marketing-Könige.

Hier geht's zum Live-Stream der Stones: