× Stones: Jetzt sind sie weg!

Sensations-Konzert, Sightseeing und witziges Dirndl-Foto. Die Stones hielten fünf Tagen lang Wien auf Trab und flogen um 16.19 Uhr Richtung Lyon weiter. Wir haben das Tagebuch.

Jetzt sind sie wieder weg: Um 16.19 Uhr jetteten die Stones am Sonntag nach Lyon weiter. Ihr insgesamt fünf-tägiger Wien-Trip wird ewig in Erinnerung blieben: Rund um das Sensations-Konzert lieferte Mick Jagger eine irre Selfie und Sightseeing-Tour. Auch mit mit Bier und Dirndl-Girls. Wir haben das Tagebuch:

Mittwoch 13. Juli:

Um 18.02 Uhr landeten die Stones in Wien. Für Jagger ging’s ins Imperial. Schräg: Richards und Co checkten im Ritz ein. Auch Jaggers-Freundin Melanie Hamrick und sein Sohn Deveraux (5). Abends war Jagger dann noch bei Sternekoch Konstantin Filippou.

Donnerstag 14. Juli:

Hamrick und Deveraux besuchten den Tiergarten Schönbrunn. Richards und Woods speisten im Hotel-Restaurant dstrikt. Jagger stieß für 17 Minuten dazu. Dann Foto-Safari: Hofburg, Albrechtsbrunnen und Falco-Bier beim Würstelstand Bitzigner. Mit einem Romantik-Dinner mit Hamrick im Fabios ließ er den Abend ausklingen.

Freitag 15.Juli:

Um 15 Uhr ging’s zum Happel Station: XL-Soundcheck, Vorbereitung mit Deutschkurs und Zeichenstunde: Ron Wood malte die Setlist. Das Konzert war eine 132-Minütige Sensation: 56.800 Fans, Überraschungen (Let’s Spend the Night Together), Wiener Schmäh („Mein Hawara: Keith Richards!“) und ein emotionelles Ukraine-Tribute.

Samstag 16. Juli:

Nachmittags knipste Jagger bei einer weiteren Sightseeing-Tour ein witziges Dirndl-Foto, Abends ging’s dann mit Melanie an die Rooftop-Bar vom Ritz. Dafür hat er sich extra in Schale geworfen: Hemd, Blitzblaues Sakko und schwarze Hose. Auch das obligate Kapperl blieb daheim. Dazu dürfte er auch geshoppt haben: Mit Papiertüte in der Hand verließ er das Ritz durch den Hintereingang.

Sonntag 17. Juli:

Wieder Fan-Massen vor dem Imperial und dem Ritz. Um einen allerletzten Blick zu erhaschen. Und sogar ein Autogramm - Ron Wood schrieb bei der Abreise immerhin drei Stück, knipste auch zwei Selfies. Um 15.28 Uhr ging’s dann auch für Jagger zum Flughafen. Um 16.19 Uhr jetteten die Stones Richtung Lyon ab. Schräg: dafür haben sie gar nicht den bandeigenen Flieger genommen sondern den von Guns N‘ Roses.

Jetzt bleibt nur zu hoffen dass sie doch noch einmal wieder kommen - egal mit welchem Jet!