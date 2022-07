Jagger: Bier am Würstelstand

ÖSTERREICH Leser wissen es längst: Jagger hatte für Donnerstag eine Sightseeing-Tour durch Wien geplant. Jetzt gibt's die Fotos davon.

Hofburg, Denkmal, Würstelstand – Mick Jagger postet die Stationen seiner Sightseeing-Tour in Wien. Donnerstag Abend – also so spät wie sonst nie – machte er sich vom Hotel Imperial auf die Piste. Ein nächtlicher Ausflug, bei dem wohl Freundin Melanie Hamrick auf den Handy-Auslöser drückte. Jagger fuhr dabei u.a in der Hofburg vor, beim Albrechtsbrunnen nahe der Albertina und beim Würstelstand Bitziger, den ja auch schon Helene Fischer öfter besuchte. Dort gönnte er sich auch eine Dose Bier.



Gegessen hat er dort wohl nicht – den danach ging’s noch zum Romantik-Dinner ins Fabios. Die Backstage-Story dazu lesen sie hier.