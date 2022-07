× Stones in Wien gelandet!

Gestern Anreise, heute Sightseeing, Freitag Konzert. Der Wien-Plan der Stones.

Am Freitag rocken die Rolling Stones mit ihrer Jubiläums-Show Sixty für 56.000 Fans im Happel-Stadion. Jetzt sind sie dafür in Wien angekommen. Um 18.02 Uhr landete der Bandeigene Boeing 767-35D Privatjet (Kennzeichen: ZS-NEX) mit 38 Minuten Verspätung aus Brüssel kommend in Schwechat.

Direkt vom Rollfeld ging‘s zum Imperial Hotel, wo Mick Jagger, der mit seiner Mercedes S-Klasse auf der Flughafen-Autobahn in den Stau kam, erst um 18.53 Uhr durch den Hintereingang eincheckte. Autogramme und Selfies Fehlanzeige. Ebenso von Keith Richards und Ron Wood. Schräg.

© TZOe Fuhrich ×

© TZOe Fuhrich ×

Wien-Tour. Den morgigen Day-off hat Jagger für eine Sightseeing-Tour reserviert: „Ich will den Spirit der Stadt einfangen!“ Paparazzi und Autogramm-Jäger haben dafür u. a. das Schweizerhaus, Schönbrunn, die Klimt-Villa oder die Albertina im Visier. Auch das Leopold-Museum gilt als heißer Tipp: Das speziell gefertigte Wien-Motiv der Stones wurde ja von Egon Schiele inspiriert.

Corona-Angst. Es wird für die Fans aber nicht einfach: Jagger hat trotz Corona-Genesung strikte Regeln: keine Selfies, keine Autogramme. Dafür verteilt er immerhin Plektrons.

Foto-Story. Am Freitag will Jagger seine Wien-Fotos dann auf Instagram zeigen. Am Abend steigt das 17. und wohl letzte Österreich-Konzert. Mit gleich 19 Top-Hits.