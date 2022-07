× 56.800 Fans feiern beste Stones aller Zeiten

Die Stones überraschten Wien mit Sensations-Programm, witzigem Dialekt und einem emotionalen Ukraine-Benefiz. 56.800 Fans in Ekstase und Tränen.

Wien. „Es ist schön hier zu sein. Es ist schön überhaupt noch wo zu sein!“ Keith Richards (78) bringt das Wunder der Rolling Stones auf den Punkt. Zum 60. Bandgeburtstag rocken sie alle in Grund und Boden. Heute ging im Happel Stadion das 17. und vermeintlich wieder mal letzte Österreich-Konzert über die Bühne. 56.800 Fans – ausverkauft! – feierten die Sensations-Show Sixty. 10 Millionen Dollar setzten die Stones damit in Wien um. Neuer Rekord!

„Hawara“. Dafür legten sich die Rock-Opas aber auch fast übermenschlich ins Zeug. Über zwei Stunden Vollpower Show. Mick Jagger, der am 26. Juli auch schon 79 wird und trotzdem keine Spur von Alterserscheinung zeigt, spulte auf der coolen Bombast-Bühne im Retro-Look wieder im zappeligen Dauertanz 10 Kilometer im Dauerlauf runter – und sorgte dabei auch für viel Lokalkolorit. „Servas Wien! Was geht?“ Dazu erzählte er von seinem Besuch im Schweizerhaus („Ich hatte eine Stelze und danach eine Sachertorte! Beides war nicht gut für meine Figur.“) und stellte Keith Richards, der meist sehr verwirrt über die Bühne taumelte und auch vor seinem Solo-Set rund um Happy konfus um Worte rang, gleich als „meinen Hawara“ vor.

Wiener Wunder: Jagger lieferte "spezielle Einlage"

Tribute. Angeheizt von den Lokal-Matatoren Bilderbuch, die Jaggers Laufsteg nicht nützen durften, startete die sensationelle Jubiläums-Show Sixty um 20.49 Uhr mit einem emotionellen Video-Tribute an den im Vorjahr verstorbenen Drummer Charlie Watts. „Das ist unser erstes Konzert bei euch ohne ihn. Wir vermissen ihr sehr.“ Dazu wurde nach dem holprigen Opener Street Fighting Man mit Let‘s Spend The Night Together schon früh die erste von unerwartet vielen Überraschung gezündet. Mit Wild Horses, zu dem das Stadion in einem Feuerzeug-Meer erstrahlte, gab es einen würdigen Sieger der Fan Wahl und auch das ausgefallene Bob-Dylan-Cover Like A Rolling Stone sorgte für Stimmung. Jaggers Deutschkenntnisse sowieso. „Schön wieder in Wien zu sein“ streute er dem Publikum die Rosen.

Sprachlehrer. Dafür ließ er backstage sogar einen Sprachlehrer vorsprechen. Denn zwischen unverwüstlichen Welthits wie Out Of Time, Miss You oder Paint It Black sprach er fast wieder nur Deutsch. Die Inspiration dafür holte er sich u.a. am Würstelstand. „Bei einigen Dosen Ottakringer“

Gänsehaut-Moment

Als Highlight stimmte man die Zugabe You Can’t Always Get What You Want mit einem eigens aus Kiew eingeflogenen Chor an: Da kam bei vielen die Emotionen und Tränen hoch. Absolute Gänsehaut und eine bemerkenswerte Idee von Veranstalter Ewald Tatar.

Spannend: Ließ man nach dem Finale Satisfaction in Spielberg noch den hoffnungsvollen Slogan „Wir sehen uns wieder“ auf den Mega-Screens aufleuchte, so gab es diesmal nur ein „Danke!“ Sollte das wirklich das letzte Stones Konzert in Österreich gewesen sein?