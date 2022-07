Mick Jagger: Abendessen bei Konstantin Filippou

Am Mittwochabend war Mick Jagger zu Gast bei Sternekoch Konstantin Filippou. Den wartenden Fans vor dem Hotel entwischte er durch den Seitenausgang.

Fans und Paparazzi sind bereits auf der Jagd nach einem Schnappschuss von Mick Jagger – doch das ist kein leichtes Unterfangen. Denn Jagger hat trotz Corona-Genesung strikte Regeln: keine Selfies, keine Autogramme.

Eine Ausnahme machte er für Sternekoch Konstantin Filippou, in dessen Nobel-Restaurant der Stones-Frontman am Mittwochabend zu Gast war. Die wartenden Fans vor dem Hotel Imperial wurden jedoch enttäuscht: Jagger entwischte durch einen Seitenausgang des Hotels fuhr mit einem anderen Auto ins Restaurant. Seine Mercedes S-Klasse ließ er vor dem Imperial stehen.

Den heutigen Day-off hat Jagger für eine Sightseeing-Tour reserviert: „Ich will den Spirit der Stadt einfangen!“ Paparazzi und Autogramm-Jäger haben dafür u. a. das Schweizerhaus, Schönbrunn, die Klimt-Villa oder die Albertina im Visier. Auch das Leopold-Museum gilt als heißer Tipp: Das speziell gefertigte Wien-Motiv der Stones wurde ja von Egon Schiele inspiriert.

Am Freitag will Jagger seine Wien-Fotos dann auf Instagram zeigen. Am Abend steigt das 17. und wohl letzte Österreich-Konzert. Mit gleich 19 Top-Hits.