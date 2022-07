Stones als "Schürzenjagger" in Wien

Mick Jagger zeigt neues witziges Foto aus Wien. Gestern war er u.a. im Burggarten und auf der Rooftop-Bar vom Ritz

Autogramm- und Selfie-Jäger hatten in Wien keine Chance, aber für eine fesche Mädels-Partie in Dirndln machte Mick Jagger (78) am Samstag eine Ausnahme. im Burgarten gesellte er sich für ein gemeinsames Foto und Video dazu. Legte dazu sogar unständlich seine Maske ab. Den witzigen Schnappschuss poste er jetzt auch auf Instagram und Facebook: „Danke für eine großartige Nacht in Wien.“

Abends ging’s dann ins Hotel Ritz: Romantik-Dinner mit seiner Freundin Melanie Hamrick in der Rooftop Bar. Dafür hat er sich extra in Schale geworfen: Hemd, Blitzblaues Sakko und schwarze Hose. Auch das obligate Kapperl blieb daheim. Dazu dürfte er auch geshoppt haben: Mit Papiertüte in der Hand verließ er das Ritz durch den Hintereingang.