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Notarzthubschrauber

Horror-Crash: 7-Jährige von Auto erfasst

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Ein gelber Rettungshubschrauber im Einsatz.
© APA/TOBIAS STEINMAURER
Ein schwerer Verkehrsunfall forderte am Freitag im Kärntner Eisentratten einen Großeinsatz der Einsatzkräfte. Ein junges Mädchen wurde auf der Katschberg Straße von einem Pkw erfasst und musste nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen werden.
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Zu dem Zwischenfall kam es am Freitag gegen 11.30 Uhr im Ortsgebiet von Eisentratten. Ein Mädchen war gemeinsam mit einer Gruppe von Kindern unterwegs und beabsichtigte, die dortige Katschberg Straße (B99) zu überqueren.

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Während die aufmerksamen Begleiter des Kindes das herannahende Fahrzeug rechtzeitig erkannten und am Fahrbahnrand stehen blieben, trat das Volksschulkind unvermittelt auf die Fahrbahn. Das Kind lief direkt vor den bereits bremsenden Wagen einer Pkw-Lenkerin, die eine Kollision trotz Bremsmanövers nicht mehr gänzlich verhindern konnte.

Rasche Erstversorgung und Hubschraubereinsatz

Unmittelbar nach dem Zusammenstoß handelten die Beteiligten an der Unfallstelle geistesgegenwärtig und setzten die Rettungskette in Gang. "Die Unfalllenkerin sowie weitere Helfer leisteten sofort Erste-Hilfe und alarmierten die Rettung", bestätigten die Beamten der zuständigen Polizeiinspektion Gmünd in Kärnten gegenüber 5min.at.

Im Schwerpunktkrankenhaus folgten bange Minuten für Familie und Helfer, ehe die behandelnden Ärzte Entwarnung gaben. "Dort wurden laut Auskunft der Mutter leichte Verletzungen festgestellt", teilten die Polizeibeamten sichtlich erleichtert mit.

Dass der Zwischenfall glimpflich endete, führen die Einsatzkräfte vor allem darauf zurück, dass die Pkw-Lenkerin vor dem Aufprall bereits bremste und so die Wucht des Anpralls entscheidend verringert wurde. Ein mit der Pkw-Lenkerin vorgenommener Alkotest verlief negativ – eine Beeinträchtigung durch Alkohol lag nicht vor.

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