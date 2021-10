× Schwindelanfall! Sorge um Barca-Star Agüero

Barcelona in Sorge! Starstürmer Sergio Agüero musste mit Herzrasen und Atemnot das Spielfeld verlassen und ins Spital gebracht werden.

Der FC Barcelona kommt auch in Spiel eins nach dem Rauswurf von Trainer Ronald Koeman nicht in die Gänge. Nun unter Interimscoach Sergi Barjuan kamen die Katalanen nicht über ein 1:1-Remis gegen Alaves hinaus. Noch dazu muss man sich große Sorgen um seinen Starstürmer Sergio Agüero machen. Der Argentinier geriet noch während der ersten Halbzeit in Atemnot, griff sich immer wieder an die Brust und klagte über Schwindel. Nach 41 Minuten verließ der Messi-Kumpel dann schließlich den Platz.

© getty ×

Anschließend wurde Agüero zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Entwarnung gab es in Folge von spanischen Medien - es gehe ihm bereits besser, heißt es.

Der 33-Jährige soll eine Tachykardie erlitten haben. Auch bekannt als Herzrasen, ist dies ein kurzzeitig übermäßig beschleunigter Puls. Vorerst muss der Angreifer zur weiteren Beobachtung im Spital verweilen.