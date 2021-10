Das sagt Xavi über mögliche Barca-Rückkehr

Der langjährige Barca-Spieler Xavi Hernandez hat Spekulationen und Medienberichte zurückgewiesen, wonach er als Trainer des FC Barcelona bereit stehe. Er konzentriere sich derzeit ganz auf seine Rolle als Trainer für Al-Sadd SC und könne nicht über anderes reden, sagte er auf einer Pressekonferenz am Freitag. Der Club aus Katar verwies auf Twitter auf den bis 2023 laufenden Vertrag. Der Posten ist vakant, weil sich Barcelona am Donnerstag von Ronald Koeman getrennt hatte.

In response to what’s circulating recently, the #AlSadd management reaffirms that Xavi has a two-year contract with the club and is fully focused on the team’s upcoming matches, to maintain our lead at the top of the league and to defend the title.#AlwaysAlSadd pic.twitter.com/dJP4g0xZBx