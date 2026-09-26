AUA-Airbus knallt in London mit Heck auf Landebahn

Ein Airbus A320 Neo von Austrian Airlines ist bei der Landung in London beschädigt worden. Die Maschine berührte mit dem Heck die Piste und wird nun von Technikern repariert.

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Bereits letzten Samstag kam es bei der Landung auf Flug OS333 von Wien nach London-Heathrow zu einem Zwischenfall. Ein Airbus A320 Neo von Austrian Airlines berührte mit dem Heck die Landebahn. Die betroffene Maschine mit dem Kennzeichen OE-LZN wurde dabei beschädigt, weshalb der geplante Rückflug nach Wien annulliert werden musste. Es handelt sich um ein erst vier Jahre altes Flugzeug und gleichzeitig um den ersten A320 Neo, der an Austrian Airlines ausgeliefert wurde.

Eine Unternehmenssprecherin bestätigte das Geschehen gegenüber aeroTELEGRAPH: "Wir bestätigen, dass bei der Landung unseres Fluges OS333 (19.9.2026), durchgeführt mit einem A320 (OE-LZN) in London Heathrow, das Heck der Maschine die Landebahn berührt hat. Wie nach so einem Vorfall üblich, wurden umgehend entsprechende Untersuchungen zur Aufklärung eingeleitet."

Arbeiten am Airbus A320 Neo

Zur Zeit arbeiten Techniker von Austrian gemeinsam mit Kollegen von Swiss an der Maschine. Die Maßnahmen werden dabei direkt mit Airbus koordiniert. "Wir rechnen damit, die OE-LZN in den kommenden Tagen als Ferryflug zurückzuholen", so die Sprecherin weiter.

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Erweiterung der AUA Flotte

Aktuell betreibt die österreichische Lufthansa-Tochter sechs Flugzeuge des Typs Airbus A320 Neo. Ein siebtes Flugzeug soll noch im Oktober zur Flotte stoßen, um die abgehenden Embraer 190 zu ersetzen.

Lange Ausfälle bei Austrian Airlines

Innerhalb der A320-Neo-Flotte von Austrian fallen teilweise längere Standzeiten aufgrund von Reparaturen auf. So stand die OE-LZP wegen fehlender Ersatztriebwerke ein Jahr lang auf dem Vorfeld des Flughafens Wien. Die OE-LZQ fiel zudem nach einem Zusammenstoß mit einer Fluggastbrücke für mehrere Monate aus.