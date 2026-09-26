Sommer feiert Comeback mitten im Herbst

In den kommenden Tagen dreht der Altweibersommer richtig auf. Mancherorts ist sogar mit bis zu 30 Grad zu rechnen.

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In den letzten Tagen konnte man in Österreich nicht mehr auf die Übergangsjacken verzichten. Doch in den kommenden Tagen werden der Sommer und damit wohl auch kurze Hosen ein Comeback feiern. Mancherorts ist sogar mit bis zu 30 Grad zu rechnen.

Der Altweibersommer ist nun voll da. Nach kalten Tagen und noch frostigeren Nächten wird es in den kommenden Tagen noch einmal richtig warm. Der Hitze-Hotspot des Landes wird im Westen erwartet. Während in Deutschland und der Schweiz sogar Temperaturen bis zu 32 Grad erwartet werden, dürfte Österreich von einer ungewöhnlich späten Hitzewelle verschont bleiben.

Vor allem in Tirol und Vorarlberg sagen einige Wettermodelle allerdings auch an, dass die 30-Grad-Marke am Dienstag geknackt werden könnte. Das soll auch bei strahlendem Sonnenschein der heißeste Tag in der kommenden Woche werden.

Thermometer steigt weiter an

Schon das Wochenende lädt bei kaum Niederschlag und milden Temperaturen um die 25 Grad für Ausflüge in die Natur ein. Ab Montag klettert das Thermometer aufgrund des anhaltenden Hochdruckeinflusses weiter nach oben.

Damit freut sich das ganze Land über das beliebte Wetterphänomen Altweibersommer. Damit bezeichnet man eine charakteristische Schönwetterperiode im Frühherbst – meist zwischen Mitte September und Anfang Oktober –, die Österreich und Mitteleuropa nach ersten herbstlichen Kälteeinbrüchen noch einmal strahlenden Sonnenschein und angenehm milde Nachmittagstemperaturen beschert.

Ausgelöst wird dieses meteorologische Phänomen durch ein beständiges Hochdruckgebiet, das für wolkenlose Tage sorgt, während die Nächte bereits merklich abkühlen und für herbstlichen Frühnebel sowie Tau sorgen. Der Name leitet sich dabei nicht von älteren Damen ab, sondern geht auf das althochdeutsche Wort "weiben" (das Knüpfen von Spinnweben) zurück: Bei der windstillen Witterung lassen sich junge Baldachinspinnen an ihren feinen Seidenfäden durch die Luft segeln, die im tiefen Sonnenlicht silbrig glänzen und optisch an feines, grauweißes Haar erinnern.