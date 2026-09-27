Auto krachte gegen Traktor: Frau schwer verletzt

Die 34-Jährige wurde ins Spital geflogen. Ihr Baby und ihr Ehemann blieben unverletzt

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

OÖ. Eine 34-Jährige ist am Samstagnachmittag bei Neukirchen am Walde (Bezirk Grieskirchen) mit ihrem Pkw gegen einen Traktor gekracht. Ihr ein Jahr altes Kind und der 36-jährige Ehemann konnten sich danach selbst aus dem Fahrzeug befreien und blieben unverletzt. Die Frau musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich.

Opfer eingeklemmt

Die oberösterreichische Familie war auf der Gemeindestraße Königshub in Richtung St. Agatha unterwegs, als ein 47-Jähriger mit seiner Zugmaschine aus einem Güterweg in die Kreuzung einfuhr. Die Pkw-Lenkerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit dem Landwirtschaftsfahrzeug. Sie wurde im Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mittels Bergegerät gerettet werden. Der Traktorfahrer blieb beim Unfall unverletzt.