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E-Mopeds bald wertlos: Ab Mittwoch Radweg-Verbot

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Ein Liefermoped fährt auf einem nassen Fahrradweg in Wien bei regnerischem Wetter.
© APA/HELENA ECKEL
Allein in Wien werden schätzungsweise 5.000 E-Scooter und Fatbikes unbrauchbar.
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Ab 1. Oktober dürfen E-Mopeds nicht mehr auf Radwegen unterwegs sein, sondern ausschließlich auf der Fahrbahn.

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Die Fahrzeuge müssen für den Straßenverkehr zugelassen und mit einem Kennzeichen versehen sein, es braucht eine Kfz-Haftpflichtversicherung, die Lenkerinnen und Lenker benötigen eine Lenkberechtigung und es gilt Sturzhelmpflicht. Daran erinnerte Mobilitätsminister Peter Hanke (SPÖ) nochmals. Ab Mittwoch gelten die Regeln.

Zusteller bald auf E-Bike

Ab Mittwoch werden schätzungsweise rund 5.000 E-Scooter und Fatbikes unbrauchbar. Auf den Radwegen dürfen die ab dann als Kraftfahrzeuge geltenden Maschinen nicht mehr unterwegs sein. Für die korrekte Anmeldung inklusive Nummernschild dürften aber oftmals die nötigen Dokumente fehlen.

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Dazu kommen administrative, finanzielle und sprachliche Barrieren für die Fahrer mit nicht selten prekären Lebensumständen.

Ein E-Moped mit Foodora-Liefertasche steht auf einer Straße in Wien, im Hintergrund ein Radfahrer.
Ein E-Moped mit Foodora-Liefertasche. © APA/HELENA ECKEL

Der Essenslieferant Foodora will ganz auf Fahrräder und E-Bikes umsteigen. Den Fahrern will man bei vielen Essenslieferanten Raten-Zahlungen anbieten, damit sie ihre neuen E-Bikes abzahlen können. Die E-Mopeds – bald wertlos.

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