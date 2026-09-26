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Lidl baut jetzt Wohnungen auf Sylt

Moderne Lidl-Filiale mit großer Glasfassade und deutlich sichtbarem Logo bei Tageslicht.
© NurPhoto via Getty Images
Auf Sylt entsteht ein ungewöhnliches Bauprojekt: Lidl errichtet einen neuen Supermarkt und baut gleichzeitig 15 Wohnungen direkt darüber.
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Damit will der Discounter auf die angespannte Wohnraumsituation auf der Nordseeinsel reagieren. Vor allem Einheimische, Berufspendler und dringend benötigte Fachkräfte sollen von den Wohnungen profitieren.

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Der Neubau entsteht am Kiarwai in Tinnum auf einem rund 16.000 Quadratmeter großen Areal. Die Wohnungen sollen zwischen 44 und 78 Quadratmeter groß sein und im Frühjahr 2028 bezugsfertig werden. Sie sind ausdrücklich für Inselbewohner vorgesehen. Lidl tritt dabei selbst als Vermieter auf.

Luftaufnahme von Sylt mit Sandstränden, Ortschaften und dem Wattenmeer an der Nordseeküste.
© Getty Images

Auch der Supermarkt wird neu gebaut. Die bisherige Filiale auf dem Gelände soll in den neuen Gebäudekomplex umziehen und künftig rund 1600 Quadratmeter Verkaufsfläche bieten. Zusätzlich sind unter anderem eine Drogerie, eine Apotheke und Flächen für regionale Anbieter geplant.

Neues Konzept

Das Konzept soll möglichst platzsparend umgesetzt werden. Geplant sind unter anderem eine Wärmepumpe, die auch Abwärme aus der Kühlung nutzt, eine Photovoltaikanlage sowie begrünte Dach- und Fassadenflächen. Die neue Filiale soll zudem mit Holz verkleidet werden. Für Kunden sind 184 Parkplätze und sechs Ladepunkte für Elektroautos vorgesehen.

Lidl sieht in dem Projekt ein Modell für die Kombination von Handel und Wohnungsbau. Auch die Sylter Bürgermeisterin Tina Haltermann begrüßt das Vorhaben. Auf der beliebten Ferieninsel ist dauerhaft verfügbarer und leistbarer Wohnraum besonders knapp.

Lidl ist mit dem Konzept nicht allein: Auch andere Handelsunternehmen setzen zunehmend auf eine Kombination aus Supermarkt und Wohnungen. In Berlin plant Edeka ein ähnliches Projekt, Aldi Süd hat in Bergisch Gladbach bereits eine Filiale mit 17 Wohnungen realisiert.

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