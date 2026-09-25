SO viel verdienen Oktoberfest-Bedienungen

16 Tage schuften und danach mit einem dicken Plus nach Hause gehen? Für Oktoberfest-Bedienungen kann sich der Einsatz finanziell ordentlich auszahlen. Eine Kellnerin berichtet sogar von bis zu 16.000 Euro Verdienst – inklusive Trinkgeld.

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Wer in einem der großen Festzelte bedient, bekommt laut der offiziellen Oktoberfest-Seite der Stadt München keinen klassischen Stundenlohn. Stattdessen werden die Bedienungen am Umsatz beteiligt.

Je mehr Maß Bier, Hendl und andere Speisen verkauft werden, desto höher fällt also auch der Verdienst aus. Besonders lukrativ können sogenannte Boxen sein, in denen neben Bier auch Wein und Champagner ausgeschenkt werden.

Weniger attraktiv kann dagegen der Einsatz im Biergarten sein. Bei schlechtem Wetter bleiben dort viele Plätze leer – und damit sinkt auch der mögliche Umsatz.

Mehr als 5.000 Euro im Durchschnitt

Im Schnitt verdient eine Bedienung im Bierzelt laut Angaben der Stadt München mehr als 5.000 Euro während der 16 Wiesn-Tage.

Ein wichtiger Teil davon kommt durch das Trinkgeld. Dieses kann laut Stadt München mehrere hundert Euro pro Tag ausmachen und unter bestimmten Voraussetzungen steuerfrei bleiben.

Bis zu 16.000 Euro möglich

Wie viel tatsächlich am Ende herauskommt, hängt stark vom Umsatz und damit auch vom jeweiligen Arbeitsplatz ab.

Drei Bedienungen, die 2025 auf dem Oktoberfest gearbeitet haben, berichteten gegenüber "Focus", dass man nach den zwei Wochen mit einem Betrag im vier- bis fünfstelligen Bereich nach Hause gehen könne.

Noch konkreter wurde eine Bedienung namens Cristin. In einer Reportage des Tourismusportals "Erlebe Bayern" nannte sie einen Verdienst von 5.000 bis 16.000 Euro für die Wiesn.

© NurPhoto via Getty Images

Die 16.000 Euro sind damit kein Durchschnittswert, sondern eine von ihr genannte mögliche Größenordnung.

Dafür sind die Tage richtig hart

Das Geld gibt es allerdings nicht ohne entsprechenden Einsatz. Eine volle Ladung Maßkrüge kann laut den Angaben bis zu 30 Kilogramm wiegen.

Dazu kommen lange Arbeitstage und viele Kilometer auf dem Festgelände. Bis zu 20 Kilometer pro Tag können für eine Bedienung zusammenkommen.

Vom Verdienst bleibt nicht alles

Auch von einem hohen Wiesn-Verdienst bleibt am Ende nicht automatisch die gesamte Summe übrig. Je nach persönlicher Situation können unter anderem Steuern, Kosten für die Arbeitskleidung und Ausgaben für eine Unterkunft anfallen.

Trotzdem bleibt der Job für viele attraktiv: Wer die körperlich anstrengende Arbeit während der 16 Tage durchhält, kann in kurzer Zeit mehrere Tausend Euro verdienen.