× Live auf der Bühne: Bella Hadid lässt sich ihr Kleid sprühen

Die 25-Järhige kam in der Show des Labels „Coperni“ nur mit Unterhose gekleidet auf die Bühne und ließ sich dann ihr weißes Kleid auf den Körper sprühen.

Dabei handelt es sich aber nicht um das bereits bekannte Body-Painting, sondern tatsächlich um Textil. Die Polymerlösung beinhaltet dabei Baumwolle und synthetische Fasern. Beim Kontakt mit dem Körper verfestigen sich die Faser und bleiben dabei sogar elastisch. Hadid konnte sich mit ihrem besonderen Kleid ganz normal bewegen.

For spring 2023, #Coperni dedicated its runway to “women of this world.” The main event? @bellahadid taking front and center stage while three men spray-painted a dress onto her body. pic.twitter.com/Ligcmgk4xz