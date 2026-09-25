Kreml überrascht
Putin schließt Krieg mit Europa aus
"Viele in Europa sagen, dass sie eine Aggression vonseiten der Russischen Föderation erwarten und dass sie sich deshalb selbst auf Kämpfe, auf einen Krieg mit Russland, vorbereiten müssen", sagte Putin am Freitag in St. Petersburg. Er wolle jedoch nochmals unterstreichen, dass Russland keine Vorbereitungen für eine solche Aggression treffe.
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Putin äußerte sich außerdem zu einer möglichen Wiederaufnahme der Gespräche mit der Ukraine. Die Vorschläge dazu "liegen alle auf dem Tisch, und es ist alles möglich", sagte der Kreml-Chef. "Aber nach allem, was sie getan haben, werden wir sehr sorgfältig darüber nachdenken, welche Schritte wir als Antwort unternehmen müssen", fügte er mit Blick auf die ukrainischen Angriffe auf russischem Territorium hinzu.
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