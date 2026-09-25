Preisschock
30,50 Euro: SO teuer ist Wiesn-Kaiserschmarrn
Ein Blick auf die Speisekarten der großen Festzelte zeigt deutliche Preisunterschiede. Zwischen der günstigsten und der teuersten Portion liegen mehr als zehn Euro. Damit kostet der Kaiserschmarrn in manchen Zelten bereits so viel wie ein komplettes Hauptgericht anderswo.
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Am tiefsten müssen Gäste im Festzelt Tradition in die Tasche greifen. Dort kostet eine Portion für zwei bis drei Personen 30,50 Euro.
Auch in der Pschorr Bräurosl ist der süße Klassiker mit 27,50 Euro alles andere als günstig.
Das kostet der Kaiserschmarrn
Je nach Festzelt fallen die Preise unterschiedlich aus:
- Festzelt Tradition: 30,50 Euro
- Pschorr Bräurosl: 27,50 Euro
- Fischer-Vroni: 19,90 Euro
- Löwenbräu-Zelt: 19,80 Euro
- Hacker-Festzelt: 18,50 Euro
- Hofbräu-Festzelt: 17,50 Euro
- Ammer-Festzelt: 15 Euro klein, 21,50 Euro groß
Gäste nehmen den Preis unterschiedlich wahr
Wie die deutsche BILD berichtet, kommt der Rekordpreis bei den Wiesn-Besuchern unterschiedlich an. Mia (27), Kathrin (34) und Kathi (38) finden die 30,50 Euro im Festzelt Tradition zwar "ordentlich", sehen den Preis aber mittlerweile als Wiesn-Standard.
Beim Geschmack fällt ihr Urteil gemischter aus. Der Kaiserschmarrn schmecke zwar "passt schon", könnte ihrer Meinung nach aber noch "fluffiger sein".
Beim Geschmack fällt ihr Urteil gemischter aus. Der Kaiserschmarrn schmecke zwar "passt schon", könnte ihrer Meinung nach aber noch "fluffiger sein".
27,50 Euro für eine Portion
In der Pschorr Bräurosl zeigt sich dagegen Oliver (39), Hautarzt, vom Kaiserschmarrn begeistert. Er beschreibt ihn als "mega, fluffig" und besonders gut im Geschmack. Lediglich etwas mehr Karamell hätte er sich gewünscht.
Auch die Menge überzeugt ihn. Die Portion könne man gut zu zweit teilen. Für eine Person seien 27,50 Euro allerdings "schon ordentlich".
Kaiserschmarrn bleibt damit ein beliebter Wiesn-Klassiker – doch bei Preisen von bis zu 30,50 Euro wird aus dem süßen Abschluss schnell ein echter Luxus-Nachtisch.
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