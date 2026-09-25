DIESES Häferl kann Sie reich machen

Eine kleine "Mumin"-Tasse sorgt unter Sammlern für Staunen: Das seltene Häferl mit Muschelmotiv wurde für unglaubliche 46.023 Euro versteigert. Weltweit soll es davon nur rund zehn Exemplare geben.

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Das besondere Häferl trägt den finnischen Namen "Uimahyppy simpukoilla", was etwa "Turmspringen oder tauchen mit Muscheln" bedeutet. Von dieser Variante sollen weltweit nur rund zehn Stück existieren.

Schon frühere Verkäufe zeigen, wie begehrt die seltenen Tassen sind. 2019 wechselte ein Exemplar für rund 9.000 Euro den Besitzer. Zwei Jahre später wurden bei einer schwedischen Auktion bereits mehr als 23.000 Euro erzielt.

Prototyp kam nie in den Handel

Das Design entstand als Prototyp für eine Sommerkollektion aus dem Jahr 2006. Die kleine Testserie ähnelt der regulären "Uimahyppy"-Tasse, unterscheidet sich aber durch zusätzliche Muschel- und Korallenmotive.

In den normalen Handel schafften es die besonderen Häferl nie. Stattdessen wurden die wenigen Exemplare vom finnischen Keramikhersteller Arabia an Mitarbeiter verteilt.

Rekordpreis für das seltene Häferl

Ende 2025 wurde schließlich eines der begehrten Stücke über den finnischen Onlineshop "Muumimukit Rahaksi" versteigert. Der Preis: 46.023 Euro.

Wie der finnische Rundfunk Yle berichtet, wurde der Verkauf erst 2026 abgeschlossen und anschließend öffentlich gemacht. Wer die Rekord-Tasse ergatterte, bleibt geheim. Bekannt ist nur, dass es sich um einen langjährigen und leidenschaftlichen "Mumin"-Sammler handelt.

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Rasmus Rantanen, Mitgründer und Geschäftsführer von "Muumimukit Rahaksi", bestätigte gegenüber Yle, dass es sich nach den vorliegenden Informationen um den bislang höchsten bekannten Preis für eine einzelne "Mumin"-Tasse handelt. Absolute Sicherheit gebe es allerdings nur für öffentlich bekannte Verkäufe.

Kult um die Mumin-Tassen

Die Mumins stammen aus der Feder der finnischen Autorin und Illustratorin Tove Jansson. Die nilpferdartigen Fabelwesen gibt es bereits seit den 1940er-Jahren – zunächst in Büchern und Comics, später auch in Zeichentrickserien.

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Vor allem in Finnland sind die Figuren bis heute äußerst beliebt. Für manche Fans sind die dazugehörigen Tassen längst mehr als gewöhnliches Geschirr – seltene Modelle können unter Sammlern enorme Preise erreichen.