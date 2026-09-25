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Mbappé-Drama bei Frankreich-Sieg gegen Türkei

Mbappé bezahlte sein Tor teuer mit einer Knieverletzung.
© Getty Images
Zinedine Zidane erlebte bei seinem Debüt als Frankreich-Teamchef ein Wechselbad der Gefühle. Die Tricolore starteten mit einem 1:0-Sieg in der Türkei in die Nations League. Doch Goldtorschütze Kylian Mbappé musste verletzt raus.
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Der mit Spannung erwartete  Freitagabend-Kracher hielt, was er versprach. Die Türkei leistete WM-Semifinalist Frankreich toll Gegenwehr, musste sich aber 0:1 geschlagen geben. Goldtorschütze: Mbappé nach Traum-Vorlage von Bayern-Star Olise (54.).

Mbappé mit Knieverletzung raus

Doch der Real-Star im Franzosen-Trikot jubelte nach seinem 67. Team-Tor nur kurz mit schmerzverzerrtem Gesicht. Dann krümmte er sich vor Schmerzen, griff sich ans Knie. Nach einer kurzen Behandlung versuchte er es noch einmal, musste aber wenige Minuten später raus. Für ihn kam mit Doué der nächste Topstar.

Negativer Höhepunkt aus Gastgeber-Sicht: Goalie Cakir sah wegen Handspiel außerhalb des Strafraumes Rot (87.) und fehlt der Türkei für das wichtige Heimspiel am Montag gegen Italien.

Für Zidane endete die Rückkehr nach fünf Jahren ohne Engagement in Izmit somit mit einem bitteren Beigeschmack.

Dem 54-Jährigen stand in seinem ersten Spiel als "Sélectionneur" die gesamte französische Offensivkraft zur Verfügung. Nach dem erfolgreichen Zweckfußball von Vorgänger Didier Deschamps versprechen sich Frankreichs Anhänger von "Zizou" auch Spektakel. Die Türkei wollte dabei nicht mitspielen. Die bei der WM enttäuschende Elf des Italieners Vincenzo Montella lief zwar ersatzgeschwächt ein - u.a. fehlten Hakan Calhanoglu und Kenan Yildiz ebenso wie Mert Müldür verletzt -, vermochte aber Nadelstiche zu setzen.

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