2:0 – Atletico stößt gegen Barcelona Tür zum Halbfinale weit auf

Bitterer Abend für den FC Barcelona: Trotz einer Vielzahl an Chancen unterliegen die Katalanen am Mittwoch im heimischen Camp Nou gegen Atletico Madrid mit 0:2 und bangen um das Halbfinale.

Im fünften Saisonduell zwischen Barcelona und Atletico Madrid ging es am Mittwoch von Beginn an heiß her. Marcus Rashford und Julian Alvarez hatten früh die Führung auf dem Fuß. Ein Treffer von Rashford wurde nach einer knappen Abseitsstellung von Lamine Yamal nach einer Viertelstunde vom Schiedsrichtergespann richtigerweise nicht gegeben.

Platzverweis verändert das Spiel

Die entscheidende Szene ereignete sich in der 43. Minute: Cubarsi traf Simeone als letzter Mann am Bein. Schiedsrichter Istvan Kovacs gab nach VAR-Intervention die Rote Karte für den Barca-Verteidiger. Den fälligen Freistoß verwandelte Alvarez (45.) direkt unter die Latte – es war bereits sein neuntes Saisontor in der Königsklasse.

Sörloth sorgt für die Entscheidung

Barcelona gab sich auch in Unterzahl nicht auf und drückte auf den Ausgleich. Rashford traf nur das Außennetz und die Latte, während Atletico-Keeper Juan Musso mehrfach glänzend parierte. Mitten in der Drangphase schlug Madrid erneut zu: Der eingewechselte Sörloth (70.) verwertete eine Flanke per Volley zum 2:0-Endstand.

Rückspiel am Dienstag

Trotz insgesamt 21 Torschüssen blieb der Mannschaft von Hansi Flick ein Torerfolg verwehrt. Damit steht Atletico vor dem Rückspiel am kommenden Dienstag mit einem komfortablen Vorsprung da. Barcelona muss auswärts in Madrid eine Herkulesaufgabe bewältigen, um das Blatt noch zu wenden.