Double-Knipser Kalajdzic verlässt LASK

Der erste Schlüsselspieler von Double-Sieger LASK verabschiedet sich aus Oberösterreich. Sasa Kalajdzic wird nächstes Jahr nicht mehr für die Linzer auf Torejagd gehen.

Während Sasa Kalajdzic umgehend nach Saisonende noch nicht sagen wollte, wo er in Zukunft Tore schießen wird, herrscht nun Klarheit. Den Knipser zieht es wieder zurück auf die Insel zu Wolverhampton, die ihn für diese Saison an den LASK verliehen hatten.

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Beim sensationellen Double-Sieger steuerte der 28-jährige Sturm-Riese in 27 Spielen 7 Tore und 11 Assists zum Erfolg bei. Erfolgreicher hätte das Leihgeschäft kaum sein können. Mit einem emotionalen Posting verabschiedet er sich nun von den Fans.

"Wie zu Hause"

"Es hat sich wie zu Hause angefühlt", fängt der 2-Meter-Hüne an, ehe er die unglaubliche Spielzeit erneut auf den enormen Teamgeist und die gute Stimmung zurückführt. Nach seinem Durchbruch bei der Admira 2017 stand Kalajdzic bei Stuttgart, Wolverhampton, Frankfurt und eben dem LASK unter Vertrag.

Ob er eine Chance bei dem Premier-League-Klub bekommt oder bei seiner sechsten Profi-Station sein Glück versucht, wird sich in den kommenden Wochen entscheiden. Vorerst möchte sich der Wiener auf seine Aufgaben beim Nationalteam konzentrieren und sich bei der WM (ab 11. Juni) in die Auslage spielen.