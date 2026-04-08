Eskalation vor CL-Duell: Atletico-Bus mit Steinen beworfen

Schon vor dem Kracher-Duell Barcelona gegen Atletico Madrid wurde es diesen Titel wert, denn am Weg zum Stadion wurde der Teambus der Gäste attackiert - und wohl auch Scheiben zerstört.

Atleti ist zu Gast im Camp Nou, was am Feld als rassiges Spiel zu erwarten ist, übertrug sich schon davor auf die Fans. Die Blaugrana begrüßte nicht nur den Bus ihres Teams, sondern auch jenen der Gäste.

Diesen allerdings scheinbar mit Steinen und Flaschen, wie Videos auf der Plattform X zeigen. Dabei dürfte die Scheibe auch beschädigt worden sein, wie kleine Löcher zeigen sollen.

Genauere Informationen gibt es bislang nicht, auch nicht, ob sich zu diesem Zeitpunkt jemand im Fahrzeug befunden hat oder gar zu Schaden gekommen ist. Jedenfalls sind es bereits vorab unschöne Szenen.