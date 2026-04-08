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Grillitsch-Traumtor reicht für Braga nur zum 1:1
© getty

Europa League

Grillitsch-Traumtor reicht für Braga nur zum 1:1

08.04.26, 21:33
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Florian Grillitsch hat in der Europa-League im zweiten Spiel in Folge getroffen - und das enorm sehenswert.

Der ÖFB-Teamspieler brachte Sporting Braga beim Heim-1:1 gegen Betis Sevilla am Mittwoch im Viertelfinal-Hinspiel mit einem sehenswerten Treffer mit der Ferse aus kurzer Distanz ins kurze Eck nach einem flach zur Mitte gebrachten Eckball in der 5. Minute in Führung. Beim 4:0 im Achtelfinal-Rückspiel gegen Ferencvaros Budapest war der 30-Jährige zuletzt auch Torschütze gewesen.

Das Rückspiel in Sevilla folgt am 16. April. Die Spanier haben dank einem Elfmetertor von Cucho Hernandez (61.) und aufgrund des Heimvorteils die leicht bessere Ausgangslage. Grillitsch wäre beinahe ein Doppelpack geglückt, in der 56. Minute scheiterte er mit einem Abschluss aber an Tormann Pau Lopez. In der 84. Minute wurde er nach einer starken Vorstellung ausgetauscht.

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