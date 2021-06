Diese UEFA-Truppe entscheidet über Arnautovic-Strafe

Österreich-Fans warten gespannt auf ein UEFA-Urteil gegen Marko Arnautovic. Diese 15 Frauen und Männer entscheiden über eine Strafe.

Der emotionale Ausraster von Marko Arnautovic nach seinem Tor zum 3:1-Endstand in Österreichs EM-Auftaktspiel am Sonntag gegen Nordmazedonien hat ein Nachspiel. Die UEFA hat wegen des Vorfalls einen Ethik- und Disziplinar-Inspektor eingesetzt. Dieser solle eine Untersuchung durchführen. Im Schuldspruch kann eine Sperre von 10 Spielen drohen, wie einst dem tschechischen Verteidiger Ondrey Kudela von Sparta Prag. Dieser hatte im April im Europa-League-Spiel gegen Glasgow Rangers rassistische Äußerungen von sich gegeben. Die UEFA griff durch! Deswegen kann Kudela auch nicht bei der EM für Tschechien auflaufen.

Das Kontroll-, Ethik- und Disziplinarorgan regelt alle disziplinarischen, ethischen und sonstigen Angelegenheiten, die gemäß den Statuten und Vorschriften der UEFA in seine Zuständigkeit fallen. Diese besteht aus einem Vorsitzenden, zwei stellvertretenden Vorsitzenden und dreizehn weiteren Mitgliedern. In der Regel trifft der Vorsitzende seine Entscheidungen im Beisein aller seiner Mitglieder.

Vorsitzender ist ein Österreicher - darf aber nicht mitentscheiden

Der Vorsitzende der UEFA-Disziplinarkammer ist ausgerechnet ein Österreicher. Der Kärntner Thomas Partl darf in so einem Fall aber nicht mitentscheiden. "Aktueller Stand der Dinge ist, so weit ich informiert bin, dass eine Anzeige des nordmazedonischen Verbandes vorliegt und die UEFA einen Disziplinarinspektor beauftragt hat, Erhebungen durchzuführen und sie so abzuschließen, dass noch vor dem Spiel gegen die Niederlande eine Entscheidung fällt", sagte der Kärntner am Dienstagnachmittag der APA - Austria Presse Agentur. Ein Urteil wird für heute erwartet.

Das steht im Regelbuch

Im Regelbuch der UEFA heißt es unter Artikel 14(1): „Jede Person im Anwendungsbereich von Artikel 3 (Anm.: Dazu zählen unter anderem Spieler), die die Menschenwürde einer Person oder einer Gruppe von Personen aus welchen Gründen auch immer, einschließlich Hautfarbe, Rasse, Religion, Hautfarbe, Rasse, Religion, ethnischer Herkunft, Geschlecht oder sexueller Orientierung, wird mit einer Sperre von mindestens zehn Spielen oder einer bestimmten Zeitspanne oder einer anderen geeigneten Sanktion.“

Diese Truppe entscheidet:

Stellvertretende Vorsitzende:

Jim Stjerne Hansen (Dänemark)

Sándor Berzi (Ungarn)

Mitglieder:

Jacques Antenen (Schweiz)

Bobby Barnes (England)

Julius Y. Becker (Deutschland)

Miguel García Caba (Spanien)

Madalina Diaconu (Rumänien)

Neil Doncaster (Schottland)

Nils Fisketjønn (Norwegen)

João Carlos Ferreira Leal (Portugal)

Hans Lorenz (Deutschland)

Áine Power (Irland)

Rudolf Řepka (Tschechien)

Célia Šašić (Deutschland)

Joël Wolff (Luxemburg)