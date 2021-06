UEFA leitet Ermittlungen gegen Arnautovic-Torjubel ein

Die UEFA leitet nun Ermittlungen gegen den Arnautovic-Torjubel ein.

Der Jubel-Ausbruch von Marko Arnautovic nach dem 3:1 gegen Nordmazedonien könnten gravierende Folgen haben: Nachdem der Verband sich am Montagabend mit einem offiziellen Schreiben an die UEFA gerichtet hatte und darin die „härteste Strafe“ für Arnautovic forderte, wurde mittlerweile eine Ermittlung eingeleitet. Es könnte sogar zu einer Spielsperre für unseren Stürmer führen.

Die UEFA hat einen Ethik- und Disziplinar-Ermittler eingesetzt. Dieser solle nun in Übereinstimmung mit den UEFA-Disziplinarregeln eine Untersuchung durchführen, teilte die UEFA am Dienstag auf Anfrage der APA - Austria Presse Agentur mit.

Arnautovic' Gesten hatten sich vor allem gegen seinen nordmazedonischen Gegenspieler Ezgjan Alioski gerichtet. Der Österreicher hat sich laut dessen Angaben bereits unmittelbar nach dem Spiel bei ihm entschuldigt. Der Nordmazedonische Fußball-Verband schrieb am Montag auf Facebook von einem "nationalistischen Ausbruch" von Arnautovic und forderte laut eigenen Angaben in einem Brief an die UEFA die "härtestes Strafe" für den 32-Jährigen.

"Bin kein Rassist und werde nie einer sein"

Dabei hatten sich Arnautovic und Aliorski nach Abpfiff ausgesprochen, Arnie sich persönlich entschuldigt. Selbiges tat er Montag Vormittag vor dem ÖFB-Training: „Es war ein Wortgefecht in den Emotionen, von der einen wie von der anderen Seite. Ich bin kein Rassist und werde niemals einer sein.“

Weiter: „An alle Leute sich angesprochen gefühlt haben: Es tut mir leid. Lasst uns das alles vergessen, es gehört nicht zum Fußball.“ Ob die UEFA das Thema so schnell vergisst, scheint mehr als fraglich ...