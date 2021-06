× Die oe24-Rechnung: So schaffen wir es ins Achtelfinale

Österreich darf nach dem 3:1 über Nordmazedonien vom Achtelfinale träumen!

Seefeld. Erster Sieg in ­einem EM-Spiel und gleich Tabellenführer in Gruppe C: Unsere Nationalmannschaft hat einen echten Traumstart in die EURO hingelegt. Jetzt dürfen Superstar David Alaba und Co. sogar vom Achtelfinale träumen. Die K.-o.-Phase haben die Öster­reicher bei einer Europameisterschaft noch nie erreicht. Schon am Donnerstag könnten unsere Stars in Amsterdam mit einem Sieg über die Niederlande das Achtelfinale fixieren.

Schöttel rechnet mit heißem Gruppenfinish

Der Weg zur K.-o.-Phase ist jedoch noch weit, sagt ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel: „Die Gruppe ist extrem eng und inter­essant. Vielleicht entscheiden erst die letzten Mi­nuten im dritten Spiel, wer weiterkommt.“ Auch Teamchef Franco Foda stellt klar: „Wir brauchen schon noch Punkte, um uns dann auch für das Achtelfinale zu qualifizieren.“ Gegen die Niederlande wartet ein harter Brocken, am Montag kommt es noch zum Duell mit der Ukraine – der Traum ist zum Greifen nahe, auch wenn wir keinen Punkt mehr holen!

Variante 1: Wir holen noch 1 Punkt

Österreich verliert gegen Niederlande, Ukraine schlägt Nordmazedonien nur 1:0. Dann reicht uns ein Remis im letzten Spiel für Platz 2.

Variante 2: Wir holen keinen Punkt mehr

ÖFB-Team verliert gegen die Niederlande und die Ukraine 0:1. Dank Nordmazedonien-Sieg über Ukraine blieben wir Zweiter.