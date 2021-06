Die erste Runde dieser EURO ist Geschichte. Mich haben gleich mehrere Spieler tief beeindruckt – auch aus Österreich.

Zwei ÖFB-Stars stehen in meinem Team der Runde, das ich mit einem 3-4-3-System auflaufen lasse.

TOR

Lukás Hrádecky (Finnland)

Ein unglaublich sicherer Rückhalt für den Underdog beim 1:0-Sieg gegen Dänemark. Sechs Saves sind bis jetzt Topwert bei dieser Endrunde.

VERTEIDIGUNG

Simon Kjaer (Dänemark)

Was für ein Kapitän! Schon jetzt der Sieger der Herzen bei dieser EM. Er war es, der den kollabierten Teamkollegen Christian Eriksen gegen Finnland vor dem Ersticken rettete, die restliche Mannschaft trotz des Schocks dirigierte und sogar noch Eriksens Freundin tröstete.



David Alaba (Österreich)

In der Innenverteidigung blüht er auf. Hinten sattelfest und nach vorne mit wichtigen Impulsen. Das Highlight: Sein Assist zum wichtigen 2:1 gegen Nordmazedonien.



Giorgio Chiellini (Italien)

Mit ihm in der Verteidigung ist Italien enorm stabil. Nach dem 3:0 gegen die Türken sind jetzt schon neun Spiele ohne Gegentor – ein Wahnsinn! Seine Qualitäten im Stellungsspiel und als Teamleader sind ungebrochen groß.

MITTELFELD

Paul Pogba (Frankreich)

Beim 1:0 gegen Deutschland hat er mich überzeugt. Das Mittelfeld hatte er unter Kontrolle, dazu schaltete er sich immer wieder gefährlich in die Offensive ein. Besonders seine Kopfballstärke kann anderen Mannschaften noch viel Kopfzerbrechen bereiten.



Marcel Sabitzer (Österreich)

Seinen Assist zum 1:0 gegen Nordmazedonien könnte ich mir immer wieder anschauen. Seiner Übersicht im Mittelfeld ist sagenhaft, eine echte Waffe.



Georginio Wijnaldum (Niederlande)

Mit ihm als Kapitän feierten die Niederlande eine siegreiche EURO-Rückkehr. Nicht nur wegen seines 1:0 Siegtreffers ein absoluter Aktivposten beim 3:2 gegen Ungarn.



Lorenzo Insigne (Italien)

Neben Ciro Immobile (der es nur ganz knapp nicht ins Team der runde schaffte) der absolute wichtigste Mann in Italiens Offensive. Auf der linken Außenbahn sorgte Insigne gegen die Türken ständig für Gefahr. Mit dem Tor zum 3:0-Endstand belohnte er sich selbst für eine starke Leistung.

STURM

Romelu Lukaku (Belgien)

Erster Doppelpack dieser EURO. Und ich denke, Lukaku wird nach dem 3:0 gegen die Russen noch mehr Treffer folgen lassen. Dieser Mann ist einfach eine Maschine, mit dem Kopf und den Füßen extrem torgefährlich.



Patrik Schick (Tschechien)

Muss ich diese Wahl wirklich begründen? Sein Tor aus 50 Metern zum 2:0-Endstand gegen Schottland war Weltklasse. Zumindest bis jetzt das schönste Tor des Turniers. Dass er auch das erste Tor beigesteuert hatte, unterstreicht seinen Platz im Team der Runde.



Cristiano Ronaldo (Portugal)

Elf (!) EM-Tore hat dieser Ausnahmespieler schon geschossen. Zwei davon beim Auftakt gegen die Ungarn. Er zeigt einfach immer wieder, dass er da ist, wenn es drauf ankommt. Ihm zuzuschauen ist Unterhaltung pur.