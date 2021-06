Krankl: "Ich gehe von einer Strafe aus"

Fußball-Legende Hans Krankl über den Ausraster von Marko Arnautovic.

Nach einem Tor so auszurasten, finde ich ganz einfach dumm. Marko hätte doch wissen müssen, dass in diesem Moment alle Kameras auf ihn gerichtet waren. Und sich dann so zu gebärden - das war einfach zu viel. Und wenn ihm Alaba nicht den Mund zugehalten hätte, würde er jetzt noch schimpfen

Provokationen hat es schon immer im Fußball gegeben, aber man muss sich im Griff haben. Ob es hier einen rassistischen Hintergrund gegeben hat, kann ich nicht beurteilen. Ich glaube aber nicht.

Dennoch gehe ich von einer Strafe durch die UEFA aus, die in solchen Fällen gnadenlos durchgreift. Ich hoffe nur, dass sie nicht zu hoch ausfällt . Das wünsche ich im Sinne des ÖFB.