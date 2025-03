Lange war es ein Geheimnis, Martina Parkers "Zuagroast" wird verfilmt!

Das nächste Kapitel der spannenden Geschichte rund um Phänomen Martina Parker ist geschrieben oder vielmehr wird es bald gedreht. Denn wie die Bestseller-Autorin diese Woche verraten durfte, wird ihr Hit-Debüt Zuagroast bald verfilmt.

Mehr zum Thema



Erfolg ist kein Garant für Verfilmungen

Austro-Stars. Dieser erste Teil ihrer populären, südburgenländischen Gartenkrimis soll Anfang 2026 mörderische Atmosphäre im TV verbreiten.

Bis dahin war es ein langer Weg. Denn auch höchst erfreuliche Buchverkäufe sind noch kein Garant für eine filmische Umsetzung.

© oe24

Wenige österreichische Schreibende dürfen mit ihren Ideen diesen Weg beschreiten – Bernhard Aichner und Roman Klementovic gehören zu dem Haufen Glücklicher, bei denen es unlängst auch geklappt hat. Nun darf sich Parker freuen - Drehstart ist in wenigen Wochen im Südburgenland. Ihre Figuren werden von Publikumslieblingen wie Hilde Dalik, Manuel Rubey oder Eva Maria Marold verkörpert. Und was sollen Fans nun in der Zwischenzeit machen? Na lesen!

© Vanessa Halla

Frisch erschienen ist Parkers Buch Aufdeckt, quasi eine genussvolle Begleitlektüre zu ihren Gartenkrimis. Darin zu finden: Viele Rezepte, Tipps und Tricks rund um Garten und Genuss.

Martina Parker im oe24-Buch-Talk

ÖSTERREICH: Bald wird Ihr erster Gartenkrimi verfilmt - wie fühlt sich das an?

PARKER: Eine Verfilmung – das ist das absolute Highlight im Leben jeder Autorin. Allein die Vorstellung, dass großartige Schauspielerinnen und Schauspieler das sprechen und spielen werden, was ich mir ausgedacht habe, ist immer noch unglaublich.

ÖSTERREICH: Zurück zum Schreiben - was erwartet deine Fans in „Aufdeckt“?

PARKER: Es ist ein Wohlfühl- und Mitmachbuch, das das Lebensgefühl der Gartenkrimis einfängt und durch Gartentipps und Rezepte in die eigene Lebenswelt transportiert. Mit ungewöhnlichen Rezepten wie Komposthaufenmarmelade, Gartentipps zum richtigen Anlegen eines Hochbeetes und Geschichten und Erinnerungen, die wir auf Social Media gesammelt haben, wird die Gartenkrimiwelt nun real.

ÖSTERREICH: Was sind Ihre prägendsten Kindheitserinnerungen?

PARKER: Rodeln mit einem Plastiksackerl unter dem Hintern. In den Heustadl gehen und von ganz oben in einen Heuhaufen springen.

ÖSTERREICH: Wonach schmeckt Ihre Kindheit?

PARKER: Selbstgemachtes Erdäpfelpüree mit einem fetten Klacks Butter drauf. Und Vanillepudding mit Himbeersirup. Der Pudding natürlich MIT Haut!

Neue Reihe

Wem das nicht reicht, der muss sich nicht lange gedulden, Nachschub folgt! Ihre Gartenkrimis werden freilich fortgesetzt und eine neue Krimireihe startet. Hauptperson ist die flotte Miss Brooks und sie ermittelt im Medienbusiness. Ab Juli!