Tine Høeg: "Hunger" nach dem ungeborenen Leben

Die dänische Schriftstellerin Tine Høeg hat mit "Hunger" einen rasanten Roman verfasst, der auch für Netflix verfilmt wurde.

Intensiv und unmittelbar lässt uns die dänische Schriftstellerin Tine Høeg in ihrem neuen Buch Hunger an dem einen bestimmenden Thema im Leben ihrer Protagonistin teilhaben.

Harter Weg für Hauptfigur

Mia und Emil sind verliebt, führen ein schönes Leben miteinander. Doch sie wünscht sich sehnlich ein gemeinsames Kind – er hat bereits aus einer früheren Beziehung zwei. Als es mit der Schwangerschaft nicht auf natürlichem Weg klappt, entscheidet sich das Paar für die Behandlung in einer Fruchtbarkeitsklinik und damit auch für einen harten, ungewissen Weg.

Høeg schildert in diesem Buch eindringlich und offen, was es bedeutet, nicht „einfach so schwanger“ werden zu können: Behandlungen, Sex nach Eisprung – ein völlig neuer Takt bestimmt plötzlich das Leben von Mia. Der ist grenzwertig und lässt sie mal verzweifelt, mal überrascht zurück. Verfasst ist der Text in Notizen, Tagebucheintragungen von Mia, die Einblick in ihr Gefühlsleben geben. Zwischen Nebenwirkungen, Sex nach Lust oder Eisprung und Carearbeit, macht sich Mia auch existenzielle Gedanken. Ist es „nur“ das Kind, nach dem sie hungrig ist? Schließlich findet sich immer wieder der Satz: „Ich will schwanger werden oder sterben“, der viel mehr als pure Verzweiflung spiegelt. Er deutet auch die Erwartungen an Frauen im Allgemeinen an.

Netflix-Film

Berührend und tiefgängig lässt uns Hunger schnell selbst nach Leben gieren. Der Stoff wurde für Netflix unter dem Titel Eine Kopenhagener Liebesgeschichte verfilmt und ist seit Ende Februar zu sehen. Aber, bitte, lesen Sie zuerst das Buch! Der Film ist nämlich viel zurückhaltender als die besondere Vorlage.

AUSZUG AUS DEM BUCH: „Hunger“

"23. März Ultraschall. Untersuchung, ob meine Eileiter durchlässig sind. Mia? eine Krankenschwester mit glänzenden Haaren holt mich aus dem Wartezimmer ab die Kinderwunschklinik liegt im vierten Stock, frisch geputzte Fenster. Teelichter und Orchideen."