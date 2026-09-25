Mancini-Comeback misslingt: Belgien düpiert schwache Italiener

Fehlstart für Roberto Mancini: Italien unterliegt Belgien in der Nations League mit 0:2. Trotz Donnarumma-Paraden siegen die Gäste im römischen Stadio Olimpico verdient.

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Schmerzhafte Heimpleite für die "Squadra Azzurra": Bei der Rückkehr von Erfolgstrainer Roberto Mancini auf die italienische Betreuerbank kassierte die Nationalmannschaft im Nations-League-Kracher eine verdiente 0:2-Niederlage gegen Belgien. Im römischen Stadio Olimpico zeigten die Hausherren vor allem im ersten Spielabschnitt eine erschreckend desorientierte Leistung. Einzig Manchester-City-Schlussmann Gianluigi Donnarumma verhinderte mit mehreren Glanzparaden einen frühen und deutlich höheren Rückstand für seine Mannschaft.

Godts bestraft kriselnde Italiener im Olimpico

Gegen die belgische Offensive um Mittelfeldstratege Kevin De Bruyne war allerdings auch Donnarumma in der 20. Spielminute machtlos. Nach einem feinen Steckpass von De Bruyne ließ Mika Godts zwei italienische Verteidiger mit einer Finte im Strafraum aussteigen und schob überlegt zur verdienten 1:0-Führung für die Gäste ein. Obwohl Italien nach dem Seitenwechsel mit Wut im Bauch aus der Kabine kam und durch Moise Kean sowie Sebastiano Esposito beste Ausgleichschancen vorfand, belohnte sich die Mancini-Elf nicht für ihre kurze Drangperiode.

Lukebakio macht den belgischen Auswärtssieg perfekt

As Roma 25/09/2026 - Nations League / Italia-Belgio / foto Antonello Sammarco/Image nella foto: esultanza gol Dodi Lukebakio PUBLICATIONxNOTxINxITA © IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Mitten in die italienische Hoffnungsphase setzte der Ex-Herthaner Dodi Lukebakio den entscheidenden Nadelstich. Nach einem blitzsauberen Konter vollendete der Joker in der 69. Minute per Schlenzer zum 2:0-Endstand. Für ein kleines Highlight aus deutscher Sicht sorgte der Nürnberger Mahir Zoma, der in der 80. Minute sein Nationalelf-Debüt für Belgien feierte. Während die Belgier am kommenden Montag im Spitzenspiel auf Frankreich treffen, steht Italien in der Türkei bereits gewaltig unter Druck.