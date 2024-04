Ausgebrochener Tiroler Häftling in Marokko geschnappt

Nach dem 39-jährigen Deutschen wird seit Mitte Juli gefahndet. Er war während seiner Haftstrafe aus der Justizanstalt Innsbruck geflohen.

Der 39-Jährige wurde im Dezember 2022 zu einer 20-monatige Freiheitsstrafe in der Justizanstalt Innsbruck verurteilt. Bei seinem letzten Freigang Mitte Juli 2023 kehrte der deutsche Staatsangehörige allerdings nicht mehr ins Gefängnis zurück.

Zunächst wurde nach dem geflohenen Häftling im Inland gefahndet, doch bis Ende 2023 fehlte von dem Mann jede Spur. Die Ermittlungen wurden deshalb vom Landeskriminalamt Tirol übernommen.

Mit Hilfe der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit Deutschland und der Türkei gelang es schließlich, einen möglichen Aufenthaltsort in Marokko zu ermitteln.

Am Flughafen festgenommen

Aufgrund der vorliegenden neuen Erkenntnisse konnten beim Landesgericht Innsbruck ein weltweiter Haftbefehl erwirkt und die weiteren Fahndungsmaßnahmen in Marokko veranlasst werden.

Am 17. März gelang es in Zusammenarbeit der österreichischen Verbindungsbeamten des BMI in der Türkei und Marokko den 39-Jährigen am Flughafen in Casablanca, Marokko, zu lokalisieren und festzunehmen.

Der Häftling befindet sich seither in Marokko in Auslieferungshaft und wird nach Abschluss der notwendigen bilateralen Formalitäten nach Österreich ausgeliefert und wieder in Haft überstellt.