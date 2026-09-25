Premieren-Dreier im Visier: DFB-Team brennt auf Griechenland

Nach dem bitteren späten Ausgleich in Amsterdam brennt die DFB-Elf auf die Wutprobe: Gegen Griechenland will Bundestrainer Jürgen Klopp am Sonntag den ersten Sieg einfahren.

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Nur zwei Tage nach dem dramatischen 1:1-Auftakt in den Niederlanden fordert Bundestrainer Jürgen Klopp im zweiten Gruppenspiel der Nations League eine deutliche Reaktion von seiner Mannschaft. Am heutigen Sonntagabend um 20:45 Uhr (live auf RTL & Sport24-Liveticker) empfängt die deutsche Nationalmannschaft in der WWK Arena in Augsburg die Auswahl aus Griechenland. Nach dem bitteren Gegentreffer durch Cody Gakpo in der 92. Minute in Amsterdam soll vor heimischem Publikum nun der erste volle Erfolg in der Ära Klopp her.

Erster DFB-Dreier im Fokus gegen Griechenland

Trauern wollte der 59-jährige Bundestrainer dem verpassten Sieg gegen die "Oranje" keineswegs. Trotz der verpassten Belohnung zeigte sich Klopp mit der Leidenschaft und den gezeigten Einzelleistungen weitgehend zufrieden, betonte aber gleichzeitig das große Entwicklungspotenzial seines Kaders. Gegen defensivstarke Griechen strebt die DFB-Auswahl eine spielerische Steigerung an, um die gegnerische Abwehrreihe früh unter Druck zu setzen und im eigenen Stadion nichts anbrennen zu lassen.

Spannung in der DFB-Startelf vor Augsburg-Kracher

In der Offensive ruhen die Hoffnungen erneut auf Torschütze Felix Nmecha sowie Kapitän Joshua Kimmich, die bereits beim Führungstreffer in den Niederlanden harmonierten. Im Gehäuse steht erneut die neue klare Nummer eins Marc-André ter Stegen, der sich beim Auftakt mit starken Paraden auszeichnen konnte. Nach den harten 90 Minuten von Amsterdam könnte Klopp allerdings auf einigen Positionen rotieren, um mit frischen Kräften den angestrebten Premierensieg als Bundestrainer einzufahren.