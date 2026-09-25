England fordert den frischen Weltmeister Spanien heraus

Spitzenfußball im ausverkauften Wembley: Der frischgebackene Weltmeister Spanien gastiert am Samstag im Nations-League-Kracher bei England. Thomas Tuchel brennt auf die Revanche.

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Zwei Monate nach dem triumphalen WM-Coup von East Rutherford kehrt der neue Weltmeister Spanien zurück auf die internationale Bühne. Das Team von Erfolgscoach Luis de la Fuente bekommt es am morgigen Samstagabend um 20:45 Uhr im ausverkauften Londoner Wembley-Stadion mit England zu tun (live auf DAZN & Sport24-Liveticker). Die Spanier reisen mit einer imposanten Serie von 38 ungeschlagenen Partien im Gepäck auf die Insel und brennen darauf, ihre weltweite Dominanz auch im neuen Bewerb nahtlos fortzusetzen.

Tuchels Revancheplan im Wembley-Stadion

Für England-Nationaltrainer Thomas Tuchel dient das Kräftemessen mit dem Champion als echte Standortbestimmung. Nach dem enttäuschenden Halbfinal-Aus bei der Weltmeisterschaft gegen Argentinien möchte der deutsche Taktiker auf der Insel ein solides Fundament für die Europameisterschaft 2028 im eigenen Land errichten. Zugleich steht die Revanche für das verlorene EM-Finale von 2024 auf der Agenda der "Three Lions", als sich Spanien in Berlin mit 2:1 durchsetzte.

Personalsorgen dämpfen Englands Hoffnungen

Allerdings muss Tuchel beim Unterfangen, die historische Serie der Spanier zu brechen, auf einige essenzielle Stützen verzichten. Das verletzungsbedingte Fehlen von Cole Palmer, Declan Rice und Marcus Rashford schmerzt die Hausherren spürbar. Auf der Gegenseite gibt sich Spaniens Erfolgs-Teamchef De la Fuente gewohnt angriffslustig und betont, dass die vergangenen Triumphe im Wembley-Stadion nichts mehr zählen, seine Mannschaft aber bereit für das nächste Kapitel sei.