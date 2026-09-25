oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Wembley bebt:

England fordert den frischen Weltmeister Spanien heraus

SR
von
Harry Kane lächelt im hellblauen Trainingsshirt der englischen Nationalmannschaft neben Trainer Thomas Tuchel von hinten.
© APA/AFP/BROOK MITCHELL
Spitzenfußball im ausverkauften Wembley: Der frischgebackene Weltmeister Spanien gastiert am Samstag im Nations-League-Kracher bei England. Thomas Tuchel brennt auf die Revanche.
OE24 auf Google bevorzugen

Zwei Monate nach dem triumphalen WM-Coup von East Rutherford kehrt der neue Weltmeister Spanien zurück auf die internationale Bühne. Das Team von Erfolgscoach Luis de la Fuente bekommt es am morgigen Samstagabend um 20:45 Uhr im ausverkauften Londoner Wembley-Stadion mit England zu tun (live auf DAZN & Sport24-Liveticker). Die Spanier reisen mit einer imposanten Serie von 38 ungeschlagenen Partien im Gepäck auf die Insel und brennen darauf, ihre weltweite Dominanz auch im neuen Bewerb nahtlos fortzusetzen.

Auch interessant

Verletzter ÖFB-Star fällt wochenlang aus

Kane-Hammer bei Bayern! Superstar kündigt vorzeitige Vertragsverlängerung an

Zoff zwischen Mourinho und Perez vor dem El Clasico

Tuchels Revancheplan im Wembley-Stadion

Für England-Nationaltrainer Thomas Tuchel dient das Kräftemessen mit dem Champion als echte Standortbestimmung. Nach dem enttäuschenden Halbfinal-Aus bei der Weltmeisterschaft gegen Argentinien möchte der deutsche Taktiker auf der Insel ein solides Fundament für die Europameisterschaft 2028 im eigenen Land errichten. Zugleich steht die Revanche für das verlorene EM-Finale von 2024 auf der Agenda der "Three Lions", als sich Spanien in Berlin mit 2:1 durchsetzte.

Personalsorgen dämpfen Englands Hoffnungen

Allerdings muss Tuchel beim Unterfangen, die historische Serie der Spanier zu brechen, auf einige essenzielle Stützen verzichten. Das verletzungsbedingte Fehlen von Cole Palmer, Declan Rice und Marcus Rashford schmerzt die Hausherren spürbar. Auf der Gegenseite gibt sich Spaniens Erfolgs-Teamchef De la Fuente gewohnt angriffslustig und betont, dass die vergangenen Triumphe im Wembley-Stadion nichts mehr zählen, seine Mannschaft aber bereit für das nächste Kapitel sei.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Trainer-Debüts in Rom! Italien trifft unter Mancini auf Van Bommels Belgier

Nach Crash: Kann Wolff Antonelli aus Ferne trösten?

Zoff zwischen Mourinho und Perez vor dem El Clasico

Covid-Skandal: Nächster Schweizer fliegt aus dem Team

Kane-Hammer bei Bayern! Superstar kündigt vorzeitige Vertragsverlängerung an

Krönt Gall Traumsaison mit WM-Medaille?

WM-Party für Antonelli? Imola will F1-Finale übernehmen

Verletzter ÖFB-Star fällt wochenlang aus

Mega-Beben um ManCity! In 114 Fällen schuldig: Titelaberkennung oder Abstieg droht!

England fordert den frischen Weltmeister Spanien heraus