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Münchner Wiesn

Bis zu 16.000 Euro! So viel verdienen Kellnerinnen am Oktoberfest

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Drei Bedienungen im Dirndl tragen zahlreiche Bierkrüge auf dem Oktoberfest in München.
© Getty Images
Für viele ist es ein Knochenjob – für manche zugleich einer der lukrativsten Nebenjobs des Jahres. Wer während des Oktoberfests in einem Münchner Bierzelt bedient, kann in den gut zwei Wochen eine beträchtliche Summe verdienen.
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Im Durchschnitt kommen laut der Stadt München mehr als 5.000 Euro für die gesamte Festzeit zusammen.

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Einen klassischen Stundenlohn gibt es dabei nicht. Die Bedienungen werden am Umsatz beteiligt. Je mehr Bier, Hendl und andere Speisen verkauft werden, desto höher fällt ihr Verdienst aus. Besonders interessant sind sogenannte Boxen, in denen neben Bier auch Wein und Champagner ausgeschenkt werden. Im Biergarten kann das Einkommen dagegen stärker vom Wetter abhängen.

Eine Kellnerin trägt mehrere Maß Bier am ersten Tag des Oktoberfestes in München.
© Getty Images

Ein wichtiger Bestandteil des Verdienstes ist außerdem das Trinkgeld. Laut der offiziellen Oktoberfest-Information der Stadt München können dabei mehrere hundert Euro pro Tag zusammenkommen. Unter bestimmten Voraussetzungen kann Trinkgeld zudem steuerfrei sein.

Menschen in Tracht stoßen in einem vollen Bierzelt auf dem Oktoberfest mit Bierkrügen an.
© NurPhoto via Getty Images

Wie hoch die Einnahmen tatsächlich ausfallen, hängt stark vom Einsatzbereich, Umsatz und persönlichen Arbeitspensum ab. Eine Bedienung berichtete gegenüber dem Tourismusportal "Erlebe Bayern" von 5.000 bis 16.000 Euro für die gesamte Wiesn.

Der hohe Verdienst hat allerdings seinen Preis: Eine volle Ladung Maßkrüge kann bis zu 30 Kilogramm wiegen, täglich kommen bis zu 20 Kilometer Laufstrecke zusammen. Zudem müssen Steuern sowie mögliche Kosten für Arbeitskleidung und Unterkunft berücksichtigt werden. Von den teilweise fünfstelligen Einnahmen bleibt daher nicht alles als Gewinn übrig.

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