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Transfer-Knall

Bayern-Star steht vor Wechsel nach England

SR
von
Bayern-Spieler jubeln im roten Trikot nach einem Tor in einem Fußballstadion bei Nacht.
© Getty Images
Der Verteidiger steht bei Aston Villa hoch im Kurs.
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Um Min-jae Kim ranken sich beim FC Bayern erneut Wechselgerüchte. Der südkoreanische Innenverteidiger könnte im kommenden Sommer wieder auf dem Transfermarkt landen. Nach Informationen von BILD-Fußballchef Christian Falk beschäftigt sich Aston Villa erneut mit dem 29-Jährigen.

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"Sie hatten ihn schon im Sommer auf dem Zettel. Hatten sich schon mit ihm beschäftigt, erkundigt. Kam dann nicht dazu. Aber für Sommer ist er wieder Thema", sagte Falk im Podcast "Bayern Insider".

Kim war beim FC Bayern bereits mehrfach als möglicher Verkaufskandidat gehandelt worden. Zuletzt bekam der Abwehrspieler allerdings wieder mehr Einsatzzeiten. Seine Zukunft scheint dennoch offen – auch weil die Konkurrenz in der Innenverteidigung groß ist.

Ein Fußballspieler im bunten Bayern-München-Trikot auf dem Spielfeld.
© NurPhoto via Getty Images

Kim fühlt sich offenbar wohl in München

Allerdings soll Kim selbst einem Abschied nicht unbedingt entgegenfiebern. Der Südkoreaner soll sich beim FC Bayern wohlfühlen und will eigentlich auch seinen Vertrag erfüllen.

Kim dürfte aber gerade in wichtigen Spielen wenig Einsatzzeit bekommen - Bayern-Trainer Kompany vertraut in der Verteidigung meist. Jonathan Tah und Dayot Upamecano.

Damit könnte ein Wechsel zu Aston Villa rasch zum Thema werden. Ob daraus im Sommer tatsächlich ein konkretes Angebot wird, hängt auch davon ab, wie sich Kims Rolle beim FC Bayern in den kommenden Monaten entwickelt.

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