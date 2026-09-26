ÖFB-Comeback
Fix! Laimer kehrt ins ÖFB-Team zurück
Gute Nachrichten für das ÖFB-Team! Konrad Laimer kehrt nach seiner Adduktorenverletzung in den Kader von Ralf Rangnick zurück. Der Bayern-Star stößt am Montag zur Mannschaft und steht damit für die beiden Nations-League-Auswärtsspiele gegen Irland und den Kosovo zur Verfügung.
Rangnick bestätigt Laimer-Rückkehr
"Konni Laimer wird am Montag zu uns stoßen und auch in den anderen beiden Spielen wieder bei uns sein", bestätigte Rangnick am Samstag bei der Abschluss-Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den Kosovo am Sonntag (18 Uhr, ORF 1).
Der 29-Jährige hatte wegen einer leichten Verletzung im linken Adduktorenbereich die ersten beiden Nations-League-Partien verpasst. Die jüngsten Untersuchungen beim FC Bayern brachten nun die erhoffte Entwarnung.
"Die Verletzung ist ausgeheilt. Er konnte alles machen", erklärte Rangnick.
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Startelf in Dublin noch offen
Ob Laimer nach seiner Pause sofort wieder von Beginn an aufläuft, lässt der Teamchef allerdings offen. "Ob er in Dublin von Anfang an spielt, ist ein anderes Thema, das muss man abwarten."
Österreich gastiert am Donnerstag, 1. Oktober, um 20.45 Uhr in Dublin bei Irland (live ORF 1 und im Sport24-Liveticker). Am Sonntag, 4. Oktober, folgt um 18 Uhr das Auswärtsspiel gegen den Kosovo.
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