ManCity: Haaland-Knall nach Urteil-Hammer

Manchester City droht jetzt sogar der Zwangsabstieg.

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Erling Haaland hat bei Manchester City eigentlich langfristig ausgesorgt. Der norwegische Topstürmer steht noch bis 2034 unter Vertrag und gilt als eines der Gesichter des englischen Spitzenklubs. Doch nach dem Schuldspruch gegen Manchester City könnte plötzlich Bewegung in seine Zukunft kommen.

Wie berichtet, wurde der Klub im Verfahren wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Finanzregeln in 114 von 115 Anklagepunkten schuldig gesprochen. Das genaue Strafmaß steht noch aus, ebenso die Entscheidung über einen möglichen Einspruch. Im Raum steht unter anderem ein massiver Punkteabzug, der im Extremfall sogar den Abstieg aus der Premier League zur Folge haben könnte.

Was passiert mit Haaland?

Für Haaland wäre das eine völlig neue Situation. Nach Informationen der spanischen Zeitung Sport enthält sein Vertrag offenbar keine spezielle Ausstiegsklausel für einen Abstieg. Eine klassische Ausstiegsklausel soll ebenfalls nicht enthalten sein. Gleichzeitig soll es eine Vereinbarung geben, die dem 26-Jährigen ab 2030 einen Abschied ermöglichen könnte.

Ein Zwangsabstieg könnte allerdings dazu führen, dass ein Wechsel schon deutlich früher zum Thema wird. Bei einem Gang in die Championship könnte sich die sportliche Perspektive für zahlreiche Stars erheblich verändern. Zudem könnten rechtliche Fragen rund um bestehende Verträge eine Rolle spielen.

© Getty Images

Real und Barca warten

Sollte Haaland tatsächlich vorzeitig verfügbar werden, dürften mehrere europäische Topklubs genau hinschauen. Der FC Bayern könnte interessant werden, falls Harry Kane den Klub verlässt. Auch Real Madrid und FC Barcelona gelten grundsätzlich als Vereine, die sich mit einem Spieler dieser Größenordnung beschäftigen könnten.

Das größte Hindernis dürfte allerdings die Finanzierung sein. Haalands Jahresgehalt wird auf rund 30 Millionen Euro geschätzt. Ein neuer Vertrag müsste sich vermutlich in einer ähnlichen Größenordnung bewegen. Ob Bayern, Real oder Barça ein solches Gesamtpaket stemmen könnten und wollten, wäre eine entscheidende Frage.

Noch ist ein Wechsel jedoch ein Szenario und keine konkrete Transferentscheidung. Zunächst muss feststehen, welche Strafe Manchester City tatsächlich erwartet und welche Folgen das Urteil für den Klub und seine Spieler hat. Erst danach dürfte sich zeigen, ob Haalands langfristiger Vertrag tatsächlich ins Wanken gerät.