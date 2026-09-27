Großeinsatz
Drogenrazzia und Festnahmen in Lokal
Steiermark. In einem Grazer Innenstadtlokal hat es in der Nacht auf Sonntag einen großen Polizeieinsatz gegeben. Es seien mehrere Festnahmeanordnungen der Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit Suchtgiftermittlungen vollstreckt worden, hieß es seitens der Landespolizeidirektion.
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Einsatz war geplant
Zahlreiche Polizeiautos riegelten den Grazer Jakominiplatz ab, im Einsatz standen mehrere Beamte. Ziel des Einsatzes war ein Lokal im Umfeld der Grazer Verkehrsdrehscheibe. Der Einsatz war laut Polizei bereits länger im Voraus geplant gewesen und steht im Zusammenhang mit laufenden Ermittlungen im Suchtgiftmilieu. Die Verhaftungen erfolgten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft.
Für die Bevölkerung habe keine Gefahr bestanden. Weitere Informationen zu den Hintergründen des Einsatzes gab es zunächst nicht, "aus ermittlungs- und kriminaltaktischen Gründen", wie es hieß.
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