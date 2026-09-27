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Großeinsatz

Drogenrazzia und Festnahmen in Lokal

Mehrere Einsatzfahrzeuge und Rettungskräfte in der Nacht in der Grazer Innenstadt.
© ORF
Bisherigen Informationen zufolge hat es sich um eine gezielte Razzia im Drogenmilieu gehandelt.
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Steiermark. In einem Grazer Innenstadtlokal hat es in der Nacht auf Sonntag einen großen Polizeieinsatz gegeben. Es seien mehrere Festnahmeanordnungen der Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit Suchtgiftermittlungen vollstreckt worden, hieß es seitens der Landespolizeidirektion.

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Einsatz war geplant

Zahlreiche Polizeiautos riegelten den Grazer Jakominiplatz ab, im Einsatz standen mehrere Beamte. Ziel des Einsatzes war ein Lokal im Umfeld der Grazer Verkehrsdrehscheibe. Der Einsatz war laut Polizei bereits länger im Voraus geplant gewesen und steht im Zusammenhang mit laufenden Ermittlungen im Suchtgiftmilieu. Die Verhaftungen erfolgten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft.

Für die Bevölkerung habe keine Gefahr bestanden. Weitere Informationen zu den Hintergründen des Einsatzes gab es zunächst nicht, "aus ermittlungs- und kriminaltaktischen Gründen", wie es hieß.

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