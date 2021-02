Mega-Ansturm am ersten Öffnungstag

Den gewaltigen Andrang schienen manche Geschäfte nicht beherrschen zu können.

Opening. Solche Szenen gab es noch nie: Von Wien über Kärnten bis nach Vorarlberg: Vor Dutzenden Shops standen teilweise schon vor der Öffnung Menschenmassen. Gestern durften erstmals seit 46 Tagen alle Händler aufsperren. 22.500 Betriebe fieberten diesem Tag entgegen.

Der Großteil des Handels hielt sich vorbildlich an die Abstandsregeln. Manche schwarzen Schafe schienen dem Kaufrausch aber nicht gewachsen. Obwohl vor etlichen Handelsbetrieben Securitys für die Einhaltung der strengen Corona-Maßnahmen (FFP2-Maskenpflicht, zwei Meter Abstand und 20 m² pro Kunde) sorgen sollten, kam es zu Verstößen.

Kein Abstand bei Wartenden vor manchen Shops

Dichtes Gedränge. In der Wiener Innenstadt warteten die Massen bis weit in den Graben hinein auf Einlass in die Zara-Filiale. Auf Abstand und Maske „vergaßen“ dabei viele. Ähnliche Szenen gab es vor dem TK Maxx auf der Mariahilfer Straße (mehr als hundert Wartende) oder auch vor der H&M-Filiale in der PlusCity (Pasching, OÖ).

Mariahilfer Straße. Andrang auf die wiedereröffneten Geschäfte.

Shopping City Süd. Corona-Maßnahme: Wartezeiten wegen 20-Quadratmeter-Regel.

Kärntner Straße. Schlange vor Zara: Abstand oft vergessen.

Klagenfurt. Ganz Österreich im Kaufrausch.

Gutscheine. Im Shoppingcenter Huma Eleven ging es beim Lokalaugenschein hingegen diszipliniert zu. Center-Manager Stephan Kalteis: „Heute werden viele Gutscheine eingelöst, es ist die erste Gelegenheit seit Weihnachten.“

Einkaufs-Hits. Rainer Will vom Handelsverband schätzt, dass gestern etwa vier Millionen Österreicher einkaufen waren. Besonders begehrt: Mode, Möbel & Elektronik.