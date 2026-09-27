Festnahme
Messer-Mann stach 42-Jährigen nieder
Kärnten. Zu den blutigen Szenen kam es am Samstagabend in der Villacher Innenstadt.
Zwei Männer (43, 42) sollen gegen 21.35 Uhr aus unbekannter Ursache in Streit geraten sein. Dabei geriet der Ältere so sehr in Rage, dass er ein Messer zog und damit den 42-Jährigen attackierte.
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Verdächtiger gefasst
Laut Polizei beobachteten mehrere Zeugen den Vorfall. Der Verdächtige, der danach zunächst weggegangen war, wurde kurze Zeit später von Polizisten in der Nähe festgenommen. Ein Test ergab eine schwere Alkoholisierung, er soll am Sonntag einvernommen werden. Der verletzte 42-Jährige wurde ins Klinikum Villach gebracht.
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