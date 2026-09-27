Bildungsprojekt
Favoriten bekommt neue Schule für 450 Kinder
Geplant sind 17 Klassen, darunter mehrere Integrationsklassen. Der Unterricht wird in einem Clusterkonzept organisiert, bei dem Bildungsräume und flexibel nutzbare Flächen miteinander verbunden sind. Dazu kommen eine Bibliothek, Werkräume und ein großer Turnsaal. Dieser soll nach Unterrichtsschluss auch Vereinen aus dem Grätzl offenstehen.
Auch rund um das Gebäude wird viel Platz eingeplant. Etwa 70 Prozent der Freiflächen sollen unversiegelt bleiben. Vorgesehen sind Rückzugsbereiche sowie Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten. Ein Teil des Areals soll außerhalb der Schulzeiten für die Allgemeinheit zugänglich sein.
"Wien wächst, und Favoriten wächst besonders stark. Umso wichtiger ist es, dass die neue Volksschule in der Neilreichgasse jetzt kommt, denn rund 450 Kinder bekommen hier einen Schulplatz in ihrer Nähe", sagt Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (Neos). Bei der Planung werde zudem darauf geachtet, dass Kinder auch an heißen Tagen gute Bedingungen zum Lernen vorfinden.
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Erdwärme und begrünte Fassaden
Beim Neubau setzt die Stadt auf mehrere Maßnahmen für einen möglichst energiesparenden Betrieb. Eine Photovoltaikanlage soll ebenso zum Einsatz kommen wie Erdwärme. Über eine Bauteilaktivierung können die Räume im Winter beheizt und im Sommer temperiert werden.
Auskragende Terrassen und ein außenliegender Sonnenschutz sollen zusätzliche Hitze abhalten. Auch Fassaden und Dach werden begrünt. Damit soll die neue Schule nicht nur zusätzlichen Platz für Favoritner Kinder schaffen, sondern auch möglichst gut für heiße Sommer gerüstet sein.
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