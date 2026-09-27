Favoriten bekommt neue Schule für 450 Kinder

Favoriten bekommt eine neue Ganztagsvolksschule. Der Gemeinderat hat den Realisierungsantrag für einen Neubau in der Neilreichgasse 126 beschlossen. Die neue Schule im Stadtentwicklungsgebiet Wienerfeld West soll im September 2029 eröffnen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Geplant sind 17 Klassen, darunter mehrere Integrationsklassen. Der Unterricht wird in einem Clusterkonzept organisiert, bei dem Bildungsräume und flexibel nutzbare Flächen miteinander verbunden sind. Dazu kommen eine Bibliothek, Werkräume und ein großer Turnsaal. Dieser soll nach Unterrichtsschluss auch Vereinen aus dem Grätzl offenstehen.

Auch rund um das Gebäude wird viel Platz eingeplant. Etwa 70 Prozent der Freiflächen sollen unversiegelt bleiben. Vorgesehen sind Rückzugsbereiche sowie Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten. Ein Teil des Areals soll außerhalb der Schulzeiten für die Allgemeinheit zugänglich sein.

"Wien wächst, und Favoriten wächst besonders stark. Umso wichtiger ist es, dass die neue Volksschule in der Neilreichgasse jetzt kommt, denn rund 450 Kinder bekommen hier einen Schulplatz in ihrer Nähe", sagt Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (Neos). Bei der Planung werde zudem darauf geachtet, dass Kinder auch an heißen Tagen gute Bedingungen zum Lernen vorfinden.

Erdwärme und begrünte Fassaden

Volksschule Wienerfeld West © Karl und Bremhorst Architekten

Beim Neubau setzt die Stadt auf mehrere Maßnahmen für einen möglichst energiesparenden Betrieb. Eine Photovoltaikanlage soll ebenso zum Einsatz kommen wie Erdwärme. Über eine Bauteilaktivierung können die Räume im Winter beheizt und im Sommer temperiert werden.

Auskragende Terrassen und ein außenliegender Sonnenschutz sollen zusätzliche Hitze abhalten. Auch Fassaden und Dach werden begrünt. Damit soll die neue Schule nicht nur zusätzlichen Platz für Favoritner Kinder schaffen, sondern auch möglichst gut für heiße Sommer gerüstet sein.