oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Bildungsprojekt

Favoriten bekommt neue Schule für 450 Kinder

Modernes, mehrstöckiges Schulgebäude mit viel Glas, umgeben von grüner Wiese und Bäumen.
© Karl und Bremhorst Architekten
Favoriten bekommt eine neue Ganztagsvolksschule. Der Gemeinderat hat den Realisierungsantrag für einen Neubau in der Neilreichgasse 126 beschlossen. Die neue Schule im Stadtentwicklungsgebiet Wienerfeld West soll im September 2029 eröffnen.
OE24 auf Google bevorzugen

Geplant sind 17 Klassen, darunter mehrere Integrationsklassen. Der Unterricht wird in einem Clusterkonzept organisiert, bei dem Bildungsräume und flexibel nutzbare Flächen miteinander verbunden sind. Dazu kommen eine Bibliothek, Werkräume und ein großer Turnsaal. Dieser soll nach Unterrichtsschluss auch Vereinen aus dem Grätzl offenstehen.

Auch rund um das Gebäude wird viel Platz eingeplant. Etwa 70 Prozent der Freiflächen sollen unversiegelt bleiben. Vorgesehen sind Rückzugsbereiche sowie Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten. Ein Teil des Areals soll außerhalb der Schulzeiten für die Allgemeinheit zugänglich sein.

"Wien wächst, und Favoriten wächst besonders stark. Umso wichtiger ist es, dass die neue Volksschule in der Neilreichgasse jetzt kommt, denn rund 450 Kinder bekommen hier einen Schulplatz in ihrer Nähe", sagt Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (Neos). Bei der Planung werde zudem darauf geachtet, dass Kinder auch an heißen Tagen gute Bedingungen zum Lernen vorfinden.

Auch interessant

Drogenrazzia und Festnahmen in Lokal

Der blaue Aufstieg - und kein Ende?

Mausi Lugner auf den Spuren von Falco

Erdwärme und begrünte Fassaden

Illustration eines modernen Schulgebäudes mit begrünten Fassaden im Grünen, umgeben von Bäumen.
Volksschule Wienerfeld West © Karl und Bremhorst Architekten

Beim Neubau setzt die Stadt auf mehrere Maßnahmen für einen möglichst energiesparenden Betrieb. Eine Photovoltaikanlage soll ebenso zum Einsatz kommen wie Erdwärme. Über eine Bauteilaktivierung können die Räume im Winter beheizt und im Sommer temperiert werden.

Auskragende Terrassen und ein außenliegender Sonnenschutz sollen zusätzliche Hitze abhalten. Auch Fassaden und Dach werden begrünt. Damit soll die neue Schule nicht nur zusätzlichen Platz für Favoritner Kinder schaffen, sondern auch möglichst gut für heiße Sommer gerüstet sein.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

107 Acts erobern beim Waves Vienna die Clubs

85-Jährige kracht in Biker – Mann tot

Lenker (20) fuhr bei Rot und crasht in zwei Taxis

Stadt verweigert Förderung für behindertengerechten Bad-Umbau

34-Jähriger bedroht Fahrgäste in der U3 mit Messer

'Pigalle Bar' setzt auf Crémant und Barfood

Flucht vor Polizei endet mit schwerem Verkehrsunfall

Polizei sucht nach flüchtigem Messerstecher

Favoriten bekommt neue Schule für 450 Kinder

Kostenlose Lernhilfe startet in Wien neu