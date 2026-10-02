NFL-Star Raimann fiebert "Heimspiel" entgegen

Österreichs Football-Import will am Sonntag mit Colts auf Europa-Bühne glänzen.

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Es klingt fast kitschig: In London, wo Bernhard Raimann als 16-jähriger Teenager auf der Tribüne des Wembley-Stadions beim NFL-Duell zwischen den Pittsburgh Steelers und den Minnesota Vikings mitgefiebert und davon geträumt hatte, selbst einmal auf dieser Bühne aufzuspielen, steht er 13 Jahre später tatsächlich selbst im Fokus.

Raimann will inspirieren

Allerdings läuft Raimann in seinem ersten Europa-Gastspiel in England am Sonntag (15.30 Uhr MESZ/live RTL, Sky) mit den Indianapolis Colts gegen die Washington Commanders im Tottenham Hotspur Stadium auf. Hatte der Offensive Tackle 2013 noch gedacht: "Das sind gar keine echten Menschen, sondern die größten Legenden", so will er jetzt selbst mögliche Nachfolger inspirieren. Raimann weiß jedenfalls, dass Fans aus der Heimat wegen ihm den gut zweistündigen Flug nach London gebucht haben.

Die Colts wollen in der englischen Hauptstadt den Schwung aus dem ersten Saisonsieg gegen die Houston Texans (19:17) mitnehmen, Raimann seine Europa-Bilanz im dritten Spiel makellos halten.

Europa ist ein guter Boden für Raimann

Zweimal war Raimann mit "Indy" bereits in Deutschland zu Gast. Im November 2023 feierten die Colts in Frankfurt gegen die New England Patriots einen 10:6-Erfolg, im Vorjahr gab es in Berlin ein 31:25 nach Verlängerung gegen die Atlanta Falcons. "Die ersten zwei Spiele in Deutschland waren für mich besonders, weil die ganze Familie dort war und die Atmosphäre einzigartig", sagte Raimann vor Kurzem in einer Medienrunde. "Das London-Spiel ist für mich besonders, weil ich damals als Jugendlicher mein erstes NFL-Spiel in London live gesehen habe. Jetzt zurückzukommen, dieses Mal als Spieler, ist ein Wahnsinnsding."

Der heimische Quarterback-Beschützer hofft in Nordlondon auf eine Initialzündung für den weiteren Saisonverlauf. Denn im Vorjahr kassierten die von Verletzungen geplagten Colts nach dem Berlin-Spiel sieben Niederlagen in Serie und verpassten damit noch die Play-offs. Der Sieg gegen die Texans war das erste Erfolgserlebnis für Raimann und Co. seit dem Deutschland-Gastspiel, zum Saisonstart war die Truppe von Quarterback Daniel Jones den Baltimore Ravens deutlich und den Kansas City Chiefs knapp unterlegen.

Es gibt noch Karten - zum Schnäppchenpreis

Gegen die Commanders, die am letzten September-Sonntag gegen Super-Bowl-Sieger Seattle Seahawks den ersten Saisonsieg feierten, aber wohl weiter auf Stamm-Quarterback Jayden Daniels (Ellbogenverletzung) verzichten müssen, soll der nächste Schritt zu einem positiven Herbst gelingen.

In den Flieger Richtung England stiegen die Colts erst Donnerstagnacht, zwei Tage später als die Commanders. Warum? "Weil es schon funktioniert hat", sagte Head Coach Shane Steichen gefragt nach möglichen Jetlag-Problemen.

Das Spektakel in London scheint bei den Fans allerdings etwas an Reiz zu verlieren - auch wegen der Preispolitik der NFL. Denn wenige Tage vor dem ersten von drei London-Spielen in dieser Saison sind noch Restkarten verfügbar, diese gibt es mittlerweile deutlich vergünstigt um "nur" etwa 92 Euro. Premium-Plätze kosten weiterhin knapp unter 300 Euro. Das Tottenham Hotspur Stadium wird mit etwa 60.000 Besuchern dennoch nahezu ausverkauft sein.