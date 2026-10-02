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Gegen Leader!

Klopp jagt Revanche: DFB-Team fordert Leader Griechenland

SR
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Jürgen Klopp im dunkelblauen Kapuzenpullover gestikuliert emotional an der Seitenlinie und ballt beide Fäuste.
© IMAGO/osnapix
Revanche in Athen: Nach der historischen Pleite im Hinspiel will Jürgen Klopp mit dem DFB-Team gegen Überraschungs-Spitzenreiter Griechenland den nächsten Dreier einfahren.
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Die deutsche Nationalmannschaft steht am Sonntagabend vor einer echten Reifeprüfung in der UEFA Nations League (20:45 Uhr/live DAZN & Sport24-Liveticker). Die Mannschaft von Bundestrainer Jürgen Klopp gastiert im Rahmen der Liga A (Gruppe 2) bei Tabellenführer Griechenland. Die Gastgebenden Griechen präsentierten sich im bisherigen Bewerb überragend: Mit sieben Punkten aus drei Partien liegt das Team von Ivan Jovanovic überraschend an der Spitze der Gruppe. Zuletzt verspielte Hellas beim 2:2 gegen die Niederlande nach 2:0-Führung nur knapp den dritten Sieg im dritten Spiel.

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Klopp-Team will historische Schlappe wettmachen

Für das DFB-Team geht es in Athen vor allem um die Wiedergutmachung für die historische 0:1-Heimniederlage gegen die Griechen Ende September – es war der allererste Sieg der Hellenen im elften Aufeinandertreffen der beiden Nationen überhaupt. Nach dem befreienden 2:0-Erfolg über Serbien, dem ersten Pflichtspielsieg unter dem neuen Bundestrainer Klopp, will die deutsche Auswahl nun nachlegen. Deutschland liegt mit vier Zählern aktuell auf Platz drei und benötigt Punkte, um im Kampf um die Final-Four-Plätze voll im Rennen zu bleiben.

Personalnot bei beiden Teams vor dem Auswärtskracher

Christos Tzolis im blauen Trikot von Griechenland behauptet den Ball im Zweikampf gegen Jonathan Tah im weißen DFB-Trikot.
Verletzungssorge bei den Hellenen: Griechenland-Attacker Christos Tzolis setzt sich im Archivbild im Zweikampf gegen den deutschen Verteidiger Jonathan Tah durch. Der Offensivstar verletzte sich im Länderspiel gegen die Niederlande und droht für das Rückspiel gegen das DFB-Team am Sonntag auszufallen. © EPA

Personell muss Klopp in Athen improvisieren: Die Offensivstars Kai Havertz und Jamal Musiala fehlen verletzungsbedingt. Dafür rücken Leistungsträger wie Florian Wirtz und Serge Gnabry in die Verantwortung. Auf der Gegenseite muss Hellas auf Arsenal-Legionär Christos Tzolis verzichten, der sich gegen die Niederlande verletzte. Für ihn dürfte Georgios Masouras auflaufen, während im Angriff das treffsichere Duo Vangelis Pavlidis und Fotios Ioannidis stürmen wird.

Mögliche Aufstellungen:

Griechenland: Tzolakis – Saliakas, Mavropanos, Retsos, Tsimikas – Karetsas, Kourbelis, Androutsos, Masouras – Pavlidis, Ioannidis

Deutschland: Urbig – Treu, Thiaw, Anton, Raum – Gnabry, Pavlovic, Bischof, El Mala – Woltemade, Wirtz

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