Frische Kräfte gefordert! ÖFB-Elf jagt gegen Kosovo den nächsten Sieg

Nach dem Aufholjagd-Kraftakt in Dublin baut Ralf Rangnick um: Österreich will im Nations-League-Duell gegen den von Franco Foda trainierten Kosovo frische Beine ins Rennen schicken.

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Nach dem mitreißenden 2:2-Unentschieden in Dublin richtet das österreichische Nationalteam den Blick voll auf das vierte Gruppenspiel in der UEFA Nations League. Die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick gastiert am Sonntagabend bei der Auswahl von Ex-ÖFB-Coach Franco Foda im Kosovo (18:00 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker). Mit sieben Punkten führt das ÖFB-Team die Tabelle weiterhin an und möchte in Prishtina den nächsten wichtigen Schritt machen. Um die Belastung im vierten Spiel des Lehrgangs zu steuern, strich Rangnick das Freitagstraining und setzt im Auswärtsspiel auf frische Kräfte.

Danso kehrt zurück – Adamu als Startelf-Option

Personell erhält die Defensive durch die Rückkehr von Kevin Danso sofort Verstärkung. Der Innenverteidiger von Sunderland hat seine Gelbsperre abgesessen und rückt voraussichtlich direkt wieder in die Anfangsformation. Im Angriff könnte Junior Adamu eine neue Chance von Beginn an erhalten. Der Schalke-Legionär kam beim Remis in Irland nicht zum Einsatz, hatte aber beim 3:1-Hinspielerfolg gegen den Kosovo bereits als Torschütze geglänzt. Rangnick betont, dass nach der harten Partie in Dublin vor allem die geistige und körperliche Frische über die Aufstellung entscheiden wird.

Lob für Joker-Qualitäten und Dauerbrenner Wimmer

Dauerbrenner in Rangnicks Startelf: ÖFB-Teamspieler Patrick Wimmer verarbeitet hier den Ball im Länderspiel-Einsatz. Der Hoffenheim-Legionär stand bisher in allen Nations-League-Partien von Beginn an auf dem Platz und verdiente sich ein Extralob von Teamchef Ralf Rangnick. © IMAGO/Branislav Racko

Die bisherigen Auftritte haben Rangnicks Kadertiefe unter Beweis gestellt: In allen drei Partien trafen eingewechselte Spieler, in Irland sicherten die Joker Alexander Prass und Michael Gregoritsch nach einem 0:2-Rückstand noch den Punktgewinn. Dennoch kristallisieren sich feste Säulen heraus: Patrick Wimmer stand bisher in allen Begegnungen in der Startelf und erhielt vom Teamchef ein Sonderlob für seine gewonnene Bedeutung im Team. Gegen das Foda-Ensemble soll die ÖFB-Auswahl von Beginn an hellwach agieren.

Mögliche Aufstellungen:

Kosovo: Muric – Vojvoda, I. Krasniqi, Dellova – Avdyli, Hodza, Avdullahu, Gallapeni – Zhegrova, Muriqi, Zabergja

Österreich: A. Schlager – Posch, Danso, Friedl, Mwene – Seiwald, X. Schlager – Laimer, Schmid, Wimmer – Adamu